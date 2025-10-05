„Niedermüller Péterék a bulibárókkal mutyiznak” + videó

Megosztás itt:

Radics Béla arra reagált, hogy az Akácos Udvar egykori idősek klubjából bulinegyed-kocsmát akar csinálni a balliberális kerületvezetés. Radics Béla szerint ma már hivatalos dokumentumok és cégpapírok bizonyítják, hogy Niedermüller Péterék a bulibárókkal mutyiznak.

Betört ablakok, összefirkált kapu - ez az erzsébetvárosi Akácos udvar. Az épület korábban a kerületi idősek klubjának adott helyet, ma már üresen áll. Nemsokára azonban új funkciót kaphat, a DK-s Niedermüller Péter által vezetett kerület ugyanis a bérbeadás mellett döntött.

Az erzsébetvárosi Fidesz alelnöke arról számolt be: bár a kerületvezető azt mondta, hogy ezen a helyen kulturális és gasztronómiai komplexumot létesítenek, de a helyszín belülről mást mutat.

Itt már hangtechnikával, táblákkal ki van tömve az egész raktár, és egyébként ahol korábban az idősek találkozóhelye működött, ott most jelen pillanatban komoly kocsma fog nyílni, amely további problémákat fog okozni itt a kerület életében. Most kell lerántani a leplet arról, hogy pontosan ezt hogy merték megtenni, hogy meri így hülyének nézni a polgármester a kerületi lakókat?

– mutatott rá Radics Béla.