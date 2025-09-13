Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

NGM: A munkavégzés ellenértéke mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy a munkáltató teljesíti-e kötelezettségeit

2025. szeptember 13., szombat 11:09 | Világgazdaság
Heves vármegy kormányzati pilot ki nem fizetett munkabérek jogos járandóság

Szeptember 15-től Heves vármegyében új kormányzati pilot program indul a dolgozók védelmére. A cél, hogy a ki nem fizetett munkabérek ne sodorják anyagi válságba a családokat, és a jogos járandóság gyorsabban elérhető legyen. A támogatás közvetlenül a munkavállalóknak nyújt segítséget, legfeljebb egyhavi bér összegéig.

  • NGM: A munkavégzés ellenértéke mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy a munkáltató teljesíti-e kötelezettségeit

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

A kormány szeptember 15-től új pilot programot indít Heves vármegyében, amely a ki nem fizetett munkabérek megelőlegezésével nyújt segítséget a bajba jutott dolgozóknak. Az intézkedés várhatóan mintegy 200 munkavállaló számára biztosít átmeneti megélhetést, akik legalább egy hónapja nem kapták meg bérüket munkáltatójuk mulasztása miatt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében hangsúlyozta: a munkavégzés ellenértéke mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy a munkáltató teljesíti-e kötelezettségeit. Az elmúlt hónapokban több Heves vármegyei cégnél is gondot okozott a bérek kifizetése, és mivel nem minden esetben indult fizetésképtelenségi eljárás, a bérgarancia csak hosszabb folyamat után biztosítana megoldást. A program célja éppen az, hogy a dolgozók gyorsabban hozzájussanak a nekik járó összeghez.

A konstrukció szerint a támogatásba azok a munkavállalók vagy álláskeresők vonhatók be, akiknek legalább egy hónapja nem rendezték a fizetését. A program akkor igényelhető, ha az adott munkahelyen a dolgozók legalább 25 százalékát érinti a probléma, de minimum 100 főnél jelentkezik a bérfizetés késedelme. A támogatás legfeljebb egyhavi munkabér megelőlegezését biztosítja, amely a garantált bérminimum alapján legfeljebb nettó 230 ezer forint lehet.

A támogatást az OFA Nonprofit Kft. folyósítja közvetlenül az érintett munkavállalóknak, támogatói okirat alapján. Fontos, hogy a kifizetés nem helyettesíti a munkáltató kötelezettségét, így a munkavállaló bérkövetelése továbbra is fennmarad. A megelőlegezett összeget a dolgozóknak a bér vagy a bérgaranciából származó kifizetés után 30 napon belül, de legkésőbb egy éven belül vissza kell fizetni.

A kormány célja, hogy a ki nem fizetett munkabérek ügyében gyors, kézzelfogható segítséget adjon az érintett munkavállalóknak, miközben tapasztalatokat gyűjt a rendszer országos kiterjesztésének lehetőségéről. Részletes információ szeptember 15-től lesz elérhető az OFA Nonprofit Kft. honlapján.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Kinek van elsőbbsége? Trükkös KRESZ-teszt, amin a legtöbb sofőr elbukik

Tarr Zoltán Magyarország kicsinységét igyekszik hangsúlyozni

Vége van! A Wednesday főszereplője otthagyja a sorozatot: felháborító az indoka

Márki-Zay tiszásokkal együtt végezne ki kormánypárti politikusokat, ezt Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül

Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Házasság első látásra sztárja

Horváth Ferenc csapata kiesett a Magyar Kupából, Lipcsei Péter is mosolygott ezen

Donald Trump: elfogták a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjét

Mi legyen az ebéd hétvégén? 2 nap, 2 menü, hogy megkönnyítsük a dolgod

Komment – Feszültség a stúdióban, hergelés az országjáráson és halálos kimenetelű merénylet a tengerentúlon + videó

További híreink

Komment – Feszültség a stúdióban, hergelés az országjáráson és halálos kimenetelű merénylet a tengerentúlon + videó

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Donald Trump: elfogták a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjét
2
A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után
3
Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó
4
Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek
5
Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban
6
280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó
7
A férfit az apja vette rá, hogy adja fel magát + videó
8
A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait
9
Leleplezés: nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó
10
Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!