Nézőpont Intézet: Vitézy Dávid legyőzheti Karácsony Gergelyt

Hozzátették, Karácsony Gergely hivatali ideje végén nemcsak Vitézy Dávid támogatói vannak többségben, de azok is, akik szerint kihívója le is fogja őt győzni. A budapestiek 46 százaléka szerint nem fog tudni újrázni a jelenlegi főpolgármester, és ennél kevesebben, mindössze 42 százalék véli úgy, hogy ismét nyerni tud - áll a közleményben.

