Nézőpont Intézet: Az árvízi hajóssal szemben, Magyar Péter egy árvízi bohóc + videó

Megosztás itt:

Jelentős erőket vonultat fel a Honvédség Kismaroson, hogy segítsék az árvízvédelmet. A térségben 500 katona vesz részt a védelmi munkálatokban.

Egészen tegnap délutánig minthogyha aludt volna a kormány

– ennek ellenére Magyar Péter hétfőn még ezzel vádolta a kormányt az ATV stábjának. Sőt, a védekezésben bevethető katonák száma miatt is támadta a kabinetet.

Várhatóan sikeres lesz a védelmi munka, ahogyan a miniszterelnök úr is jelezte

– kedden azonban már erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Tisza Párt elnöke elismerte, hogy zavartalanul, a honvédség bevetésével zajlik a védekezés.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: a Tisza Párt elnöke folyamatosan hazudik, ahogyan az árvíz elleni védekezés kapcsán sem mond igazat.

Nem szívesen beszélek erről, mert van ennél most fontosabb dolgom, dolgunk is, de a helyzet az az, hogy ez egy hazug ember. Most is hazudik. Hazudik a katonákról, hazudik a szakemberekről. A honvédelmi miniszter világosan elmondta, hogy annyi katona van, amennyi kell. Tehát ezzel kapcsolatban is hazudik. Ilyen helyzetben ez sajnálatos. Én arra tennék javaslatot, hogy senki, még ő se támadja hátba a katonákat, a katasztrófavédőket, a szakembereket és senkit, aki a védekezést segíti

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

Magyar Péter nagyot hibázott – véleményezte a Tisza Párt elnökének megnyilvánulásait a a Nézőpont Intézet vezetője. Mráz Ágoston Sámuel szerint a politikában is mindennek megvan a maga rendelt ideje: a támadásnak, a védekezésnek, a nemzeti egység építésének és a békejobb nyújtásának is. A támadás most nem időszerű, Magyar Péter ütemet tévesztett – tette hozzá.

A magyar történelemből ismert árvízi hajóssal szemben, ő egy árvízi bohóc – hangsúlyozta Mráz Ágoston, aki szerint Magyar Péter egy klasszikus mindennapi politikusi szerepet vett fel, holott ebben a rendkívüli helyzetben máshogy kellett volna cselekednie.

Magyar Péter nagy hibát követett el a kommunikációjában. Mert bár gyors volt, ezt már megszoktuk tőle, ez a reakció téves volt. Ugye az ilyen rendkívüli helyzetekben, egy árvízi vészhelyzetben azt várják el a választópolgárok, egyébként pártállástól függetlenül a politikusoktól, hogy segítsenek. Hogy az összefogásra, a katasztrófaelhárítására fókuszáljanak. Ő pedig ott folytatta, ahol abbahagyta augusztusban a politikai akciózását és támadásokat intézett

– mondta a Nézőpont Intézet vezetője, majd rámutatott: Magyar Péter éjjel-nappal posztol és kommentál a közösségi platformjain, ami komolytalanná teszi az ő állítólagos elköteleződését az árvízvédelem mellett.