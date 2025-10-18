Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 18. Szombat Lukács napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

TF 100 - Száz éve a pályán 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nézőpont Intézet: A kormánykritikus médiumok gazdaságilag is sikeresen működnek

2025. október 18., szombat 09:02 | Origo
Boros Bánk Levente Mráz Ágoston Sámuel Nézőpont Intézet médiapiac

Az Európai Bizottság egyik leggyakoribb bírálata Magyarországgal szemben, hogy a hazai médiapiac nem szabad, ez pedig sérti a jogállamiságot. A Nézőpont Intézet friss elemzése szerint azonban a tények ennek éppen az ellenkezőjét mutatják: a magyar sajtó sokszínű, a közönség pedig kiegyenlített arányban fogyaszt kormánykritikus és kormánybarát tartalmakat.

  • Nézőpont Intézet: A kormánykritikus médiumok gazdaságilag is sikeresen működnek

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Szerdán mutatta be a Nézőpont Intézet a legfrissebb tanulmányát, amely a hazai médiafogyasztási szokásokról szól. Az „A magyar médiapiac 2024-es helyzete” című tanulmány szerint a magyarok 88 százaléka naponta használ valamilyen médiafelületet, és szinte azonos arányban tájékozódnak kormánykritikus (64 százalék) és kormánybarát (65 százalék) médiumokból. Mindössze a lakosság 6-6 százaléka zárkózik el az egyik forrástípustól teljesen. A kutatás szerint a kormánykritikus médiumok gazdaságilag is sikeresen működnek: 2024-ben összesen 100 milliárd forintos bevételt értek el, és összességében nyereségesek. Emellett 2010 óta 36 új, kormánykritikus sajtótermék jött létre, ami a Nézőpont szerint szintén cáfolja az elnyomó médiarendszerről szóló vádakat. A jelentés kitér arra is, hogy több kormánykritikus médium külföldi forrásból, mintegy 3 milliárd forintnyi dollárból gazdálkodik, miközben a magyar médiafelügyelet döntéseit politikai befolyástól mentesen hozza meg. A 2024-es évben kizárólag kormánypárti médiumokat sújtott bírság politikai tartalom miatt. A tanulmány szerint a kormányzati tájékoztatás is hatékonyan működik: a rendszeres kormányinfók, a közpénzek felhasználásának átláthatósága és az állami, valamint magánvállalatok adatainak nyilvánossága uniós összevetésben is kedvező. A közmédia pedig arányosan jeleníti meg a politikai szereplőket: statisztikailag a kormánypárti és ellenzéki szereplők azonos számú híranyagban szerepelnek.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a tanulmány bemutatóján kijelentette: A magyar sajtó nemcsak szabad, de sokszínű is. Mind a kormánybarát, mind a kormánykritikus tartalmak eljutnak az emberekhez. A magyar sajtószabadság megkérdőjelezése politikai termék, nincs tényalapja. A bemutatót követő kerekasztal-beszélgetésen Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője, Kereki Gergő, a Mandiner vezérigazgatója és Boros Bánk Levente, a Nézőpont elemzési igazgatója vitatták meg a külföldi finanszírozás és befolyás szerepét a magyar médiában. A résztvevők egyetértettek abban, hogy bizonyos témákban – például uniós, külpolitikai vagy Ukrajnát érintő kérdésekben – egyes portálokon egyértelműen tetten érhető a külföldi politikai nyomás. Boros Bánk Levente hozzátette: a Nézőpont elemzéseit a Bizottság eddig rendre figyelmen kívül hagyta jogállamisági jelentései készítésekor, noha azok részletes adatokat tartalmaznak a hazai médiaviszonyokról.

Fotó: 

További híreink

Pisifantom tartja rettegésben a magyar város nyugdíjasait

Durván átrendezheti a munkaerő piacot a mesterséges intelligencia

Mihályfi Luca már halloweeni lázban ég – az egész sztárvilág követi a példáját!

Hatvan éve alakult ki a legendás együttes klasszikus felállása, a kerek évforulóra CD-t adnak ki

„Nyomorult lelkületű, kib*szott beteg vagy!” – Őrjöngött Horváth Gréta

Nyilvánosan felsült Tusk

Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó

Megjelent Maradona szelleme a lengyel harmadosztályban – videó

Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében

További híreink

Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében

Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán

Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére
2
Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán
3
Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó
4
Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében
5
Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó
6
Donald Trump ismét elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről + videó
7
Sortűz alá vette a DK a gyónási titkot – a katolikus vezetés megdöbbent
8
Magyar Péter szerint miatta találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten + videó
9
El akarja kobozni az üresen álló ingatlanokat Ilaria Salis pártja a lakhatási helyzet megoldása érdekében + videó
10
Útmutató a politikai öngyilkossághoz: ellenzéki kiadás

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!