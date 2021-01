Nézőpont: Fidesz-előny, elsősorban az aktívak körében

A Fidesz-KDNP szimpatizánsai továbbra is jóval aktívabbak, mint a baloldali közös lista támogatói – derült ki a Nézőpont Intézet országosan reprezentatív, még a milliós vakcinaszállítmány bejelentése előtt készült közvélemény-kutatásából.

Kicsivel több mint négyszáz nappal a 2022-es választások előtt

hirdetés

hirdetés

hirdetés

markáns különbség van a kormánypártok és a baloldali ellenzék táborának választási aktivitása között.

2020 decembere óta a Nézőpont Intézet a baloldali közös lista népszerűségét egyben méri és nem a hat párt (DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik) támogatottságát külön-külön, mivel azok deklarálták közös indulásukat a következő voksoláson. Ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat, akkor

52 százalékot érnének el a kormánypártok, a baloldali közös lista pedig 45-öt.

A teljes népességen belül jóval szorosabb az állás, ott 41-40-re vezet a Fidesz–KDNP a hat baloldali pártot felvonultató szövetséggel szemben.

Decemberhez képest a teljes népességen belül nőtt az ismeretlen preferenciával rendelkezők aránya 14-ről 17 százalékra, nem változott viszont a baloldali közös lista, illetve a Fidesz–KDNP szimpatizánsainak aránya csupán jóval a hibahatáron belül módosult. A Fidesz–KDNP és a baloldali közös lista is minimálisan tudott viszont javítani a várható választási eredmény bázisán. Mindez annak köszönhető, hogy a kis pártok egyre kevésbé számottevőek mind a teljes népességen belül, mind pedig egy választási helyzetet modellező szituációban.

Nem szerezne parlamenti képviseletet az MKKP és a Mi Hazánk Mozgalom sem, egy-egy százalékon állnak jelenleg a teljes népességben és a várható választási eredményt tekintve is. Az ISZOMM nem éri el az egyszázalékos határt. Az egyéb pártok sikere a láthatóságuktól függ, egy-egy jól sikerült sajtóesemény vagy éppen egy megszólalástól mentes hónap is alakítja a népszerűségüket és a táboruk aktivitását. A Nézőpont Intézet elkötelezett az adatok transzparenciája mellett, és erre hívja a többi kutatócéget is. Ennek megfelelően a jövőben minden alkalommal publikálják a teljes és a politikailag aktív társadalmi csoportok politikai preferenciáját, valamint a várható részvétel adatait.

Módszertan A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása 2020. január 18. és 20. között ezer fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. Ezerfős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 3,16 százalék.

Magyar Nemzet