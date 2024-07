A kutatás azt mutatja, hogy az elmúlt 8 évben a kétszeresére nőttek a bevételek. A 2015-ös 55 milliárd-ról tavaly 110 milliárdra. A számok alapján az is kiderül, hogy a kormánykritikus kiadók folyamatosan nyereségesek, tavaly 4 milliárdos profitot sepertek be. A legtöbbet a 24.hu, a Blikk, a HVG és a Partizán kiadói realizálták.

Your browser does not support the video tag.