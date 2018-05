New Yorkba és Chicagóba is közvetlen járat indul Budapestről

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5.50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6.30 - MÉG KI SEM NEVEZTÉK, MÁRIS LEMONDATNÁK AZ ÚJ MINISZTERT. - VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK. 6.40 - NE A MAGYAR EMBEREKET BÜNTESSE. - VENDÉG: BÕSZ ANETT MEGVÁLASZTOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MLP. 8.30 - A PERONON: GYÖNGYÖSI MÁRTON ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK ORBÁN VIKTOR: KÉSZEN ÁLLUNK MEGTÁRGYALNI A BRÜSSZELI JAVASLATOT A JOGÁLLAMI FELTÉTELEKRÕL. SZIJJÁRTÓ: FIKCIÓNAK KELL TEKINTENI AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK JOGÁLLAMISÁGHOZ KÖTÉSÉT, A KRITÉRIUMOK ELLENTÉTESEK LENNÉNEK AZ UNIÓS SZERZÕDÉSEKKEL. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG NEM CSATLAKOZIK AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ. DIKTÁTOROK KÖZÉ SOROLJA ORBÁN VIKTORT CÍMLAPJÁN AZ AMERIKAI TIME MAGAZIN. HIDVÉGHI: A FIDESZT ÉRTE A LEGNAGYOBB SÉRELEM A SZAVAZATOK ÖSSZESÍTÉSE SORÁN. MEGALAKULT A FIDESZ PARLAMENTI FRAKCIÓJA, FRAKCIÓVEZETÕNEK KOCSIS MÁTÉT VÁLASZTOTTÁK. AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKÉNEK TOVÁBBRA IS KÖVÉR LÁSZLÓT, ALELNÖKÉNEK LEZSÁK SÁNDORT ÉS JAKAB ISTVÁNT JELÖLI A FIDESZ-FRAKCIÓ. MEGALAKULT A JOBBIK PARLAMENTI KÉPVISELÕCSOPORTJA, FRAKCIÓVEZETÕNEK GYÖNGYÖSI MÁRTONT VÁLASZTOTTÁK. A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK MIRKÓCZKI ÁDÁMOT, A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK Z. KÁRPÁT DÁNIELT JELÖLIK. JOBBIK: HA A MAGYAR KORMÁNY TART ATTÓL, HOGY ELZÁRJÁK AZ UNIÓS CSAPOKAT, AKKOR CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ. MÁR HÉTFÕ ESTE, A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSE ELÕTT EGY NAPPAL TELJESEN LEZÁRJÁK A KOSSUTH TERET - 444. KORDONT BONTANAK A JOBBIKOS KÉPVISELÕK A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK NAPJÁN. FIDESZ: NEM HASONLÍTHATÓ ÖSSZE A 2007-ES FIDESZES KORDONBONTÁS A JOBBIK ÁLTAL MEGHIRDETETT AKCIÓVAL. SZÁZMILLIÓS ADÓHÁTRALÉKKAL ELTÛNT CÉGEK MÛKÖDTEK AZ ÚJ FEJLESZTÉSI MINISZTER RÓZSADOMBI LAKÁSÁN G7.HU. A REFORMÁTUS LELKÉSZ, HÖRCSIK RICHÁRD FIDESZES KÉPVISELÕ IS UNIÓS TÁMOGATÁSSAL ÉPÍTHETETT VENDÉGHÁZAT, AMIT SAJÁT ROKONSÁGA HASZNÁL. 163 MILLIÓ FORINTOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL INDÍTHAT ÚJ LAPOT MÉSZÁROS LÕRINC MÉDIABIRODALMA. TOROCZKAI LÁSZLÓ: A JOBBIKNAK TOVÁBB KELL HALADNIA A MEGKEZDETT NÉPPÁRTI VONALON. EDDIG 8 EZREN ÍRTÁK ALÁ A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEKEN BEHARANGOZOTT PETÍCIÓT A FÜGGETLEN KÖZMÉDIÁÉRT. TOVÁBB VIZSGÁLÓDIK A NÉBIH AZ EGYIPTOMBÓL SZÁRMAZÓ, MÉRGEZÕ GYOMNÖVÉNNYEL SZENNYEZETT FÛSZERKÖMÉNY ÜGYÉBEN. BELGA MINISZTERELNÖK: A JOGÁLLAMISÁG VÉDELME ÉRDEKÉBEN ÚJ UNIÓS MECHANIZMUST KELL BEVEZETNI. AZ UNIÓS BÍRÓSÁGI DÖNTÉSEK VÉGRE NEM HAJTÁSA IS AZ UNIÓS KIFIZETÉSEK FELFÜGGESZTÉSÉHEZ VEZETHETNE A 2020 UTÁNI KÖLTSÉGVETÉSI CIKLUSBAN. EURÓPAI PARLAMENT: A TAGÁLLAMOKNAK BIZTONSÁGOS JOGI KÖRNYEZETET KELL LÉTREHOZNIUK AZ ÚJSÁGÍRÓK SZÁMÁRA. 170 SZLOVÁK ÚJSÁGÍRÓ ÍRTA ALÁ AZT A NYILATKOZATOT, MELYBEN NYUGTALANÍTÓNAK TARTJÁK A SZLOVÁK KÖZMÉDIA VEZETÉSÉNEK LÉPÉSEIT. UKRAJNA IS KITILTOTTA A MAGYARORSZÁGRÓL SZÁRMAZÓ SERTÉSHÚSOKAT A HEVES MEGYÉBEN TALÁLT AFRIKAI SERTÉSPESTIS MIATT. TÖBB SZÁZ RENDÕR TARTOTT RAZZIÁT EGY MENEDÉKKÉRÕKET BEFOGADÓ NÉMETORSZÁGI SZÁLLÁSON. VÉGLEG FELOSZLIK AZ ETA BASZK TERRORSZERVEZET. AZ ENSZ FÕTITKÁRA ÓVA INTETT AZ ATOMALKU FELMONDÁSÁTÓL. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: AZ IZRAELI BIZONYÍTÉK, MELY SZERINT IRÁN TOVÁBBRA IS NUKLEÁRIS FEGYVERT ÁLLÍT ELÕ, EGY KORÁBBI VIZSGÁLATRA VONATKOZHAT. AZ ELSÕ MAGZATI SZÍVDOBBANÁSTÓL TILOS AZ ABORTUSZ IOWÁBAN. NYOLC KÜLFÖLDI DZSIHADISTÁT ÍTÉLT ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE A BAGDADI BÜNTETÕBÍRÓSÁG IRAKBAN. NIKOL PASINJÁN ELLENZÉKI VEZETÕT VÁLASZTOTTA AZ ÖRMÉNY TÖRVÉNYHOZÁS MINISZTERELNÖK-JELÖLTNEK. LEGKEVESEBB 77 EMBER HALÁLÁT OKOZTÁK INDIA ÉSZAKI RÉSZÉN A HEVES HOMOKVIHAROK. TIZENHÁROM EMBER REKEDT A MÉLYBEN EGY DÉL-AFRIKAI ARANYBÁNYÁBAN EGY FALOMLÁS MIATT. HAJÓ ELLENI ROBOTREPÜLÕGÉPEKET ÉS RAKÉTÁKAT TELEPÍTETT KÍNA A DÉL-KÍNAI-TENGEREN TALÁLHATÓ HÁROM HELYÕRSÉGÉRE. RÁBORULT EGY EMELÕKOSARAS TÛZOLTÓAUTÓ EGY KISBUSZRA BUDAPESTEN, A KISBUSZBAN EGY EMBER MEGHALT. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT ÉS MEGHALT EGY MOTOROS BUDAPESTEN. KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT AZ M1-M7-ES AUTÓPÁLYA BUDAPESTI KIVEZETÕ SZAKASZÁN, EGY EMBER MEGHALT. EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 44-ES FÕÚTON, LAKITELEKNÉL, A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT. BRUTTÓ 3 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN, 4-GYEL PEDIG A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL.