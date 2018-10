Népvándorlás kori erődöt találtak a hajdúságban

Középkori védművet tártak fel a régészek a Hajdú-Bihar megyei Nagykerekinél. A 4. századi leletre az M4-es autópálya nyomvonalának feltárása közben bukkantak a régészek. A feltárás során emberi maradványok és harci eszközök is előkerültek.

Ez a Csörsz árok, amit a népnyelv ördögároknak is nevez. 70 méter szélességben tárták fel a régészek Nagykerekinél közvetlenül a magyar román határon. Ez egy kiépített védelmi rendszer volt, ami végighúzódik észak és kelet Magyarországon hossza elérheti az 1200 kilométert. Nagykerekinél a M4-es autópálya kiépítése közben bukkantak rá, ilyenkor ugyanis régészeti dokumentációt kell készíteni a beruházás területén.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Itt nagyon nagy szerencsénk volt, hiszen több mint 260 ezer négyzetméteren volt alkalmunk régészeti feltárásokat végezni a debreceni Déri Múzeummal együttműködésben. 29 régészeti lelőhelyen dolgoztak a kollégák. most vagyunk a legutolsó állomáson, most zárjuk ezt a projektet . – nyilatkozta Kreiter Eszter régészeti igazgató, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. -től.

A védelmi rendszer 3, egymással párhuzamos árokból áll, kiépítése nagyon komoly szervezést igényelt egykor, hiszen csak ezen a rövid szakaszon több mint 600 köbméter földet mozgattak meg. Arra azonban, hogy ezek mikor és milyen körülmények között épültek csak spekulációk vannak. Egyesek szerint a római korban, mások szerint az Árpád-korban alakították ki ezt a védelmi rendszert. A mostani feltárás ezt segíthet kideríteni.