2018. január 9.,
kedd, Marcell napja

10°

Népszerű volt, mégis leváltották Fekete-Győr apját

Hír TV

2018. január 9., kedd 11:23, frissítve: kedd 12:05

Leváltották a Momentum elnökének apját az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) éléről – derül ki a szervezet közleményéből.

Az Index úgy tudja: a szakember nem önszántából távozott, és márciusig marad a szervezetnél. A portál szerint az idősebb Fekete-Győr András népszerű vezető volt – kinevezése eredetileg 2020-ig szólt volna. Helyére Kómár András került, aki tavaly óta tagja az OBA igazgatótanácsának.

Fekete-Győr politikus fia a sajtómegkeresésekre csak annyit mondott: apja távozásáról a jegybankot kell kérdezni.

Hír TVvissza a címlapra
Országos Betétbiztosítási AlapFekete-Győr András

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Nagy port kavart Orbán bajorországi látogatása

2

Hír TV

Karácsony: Nekem könyörögnek a fideszesek

3

Hír TV

Csökkent a Fidesz támogatottsága, erősödött a Jobbik

4

Hír TV

„Három hónappal a választások előtt vágott pofán minket a Fidesz”

5

Hír TV

Főpróba

6

Hír TV

Arab turistacsoportra hívtak rendőröket a helyiek Cegléden