Népszerű személyiségekkel folytatódott az első háborúellenes gyűlés + videó

Az adásban többek között szó volt egy új magyar, háborús akciófilmről, Nemes Jeles László Árva című produkciójáról, mely már a mozikban van és a Hajrá, Tete! című filmről, mely egy paralimpikon küzdelmes és sikeres életéről szól.
Az első háborúellenes gyűlésről szóló élő közvetítésünk előtt Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője és Kiss Rajmund, az MCC diplomáciai műhely vezetője osztotta meg véleményét a győri rendezvény kapcsán M. Dobos Marianne műsorvezetővel.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.