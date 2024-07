Népszerű lett a „Szeretem. Megvédem!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a területvédelmi erők alapja a motivált tartalékos katona, aki közvetlen lakókörnyezetét jól ismerve, helyben teljesít szolgálatot, ezért minden vármegyében található területvédelmi zászlóalj. Kiemelte: a tartalékos szolgálati forma lehetőséget teremt arra, hogy valaki civil élete mellett egy teljesen új területen, más hivatásban is kivívhassa társai, közössége elismerését, hozzájáruljon közvetlen környezete biztonságához és értékes tudást szerezhessen. A tartalékos szolgálat összeegyeztethető a civil élettel, a meglévő munkahellyel, és felsőoktatási tanulmányok mellett is lehet bárki területvédelmi tartalékos. A kiképzés modul rendszerű, több részletben végrehajtható, így könnyebben illeszkedik a munkaidőhöz, illetve a szabadidőhöz, a tanulmányokhoz és a vizsgákhoz - fűzte hozzá; "Mindenkire számítunk, aki szereti hazáját, azt, ahol él, és kész arra, hogy megvédje!"

Kiemelte: a Magyar Honvédség kiemelt juttatási csomaggal és rugalmas felkészítéssel várja a tartalékos katonáknak jelentkezőket. Idén júliustól 150.000 Ft-ra emelkedett a szerződéskötési díj, havi kifizetéssel pedig akár évi 600.000 Ft rendelkezésre állási díjat kapnak a tartalékos katonák, akik számára a behívás idejére minimum 24.000 Ft napi jövedelmet és egyéb juttatásokat biztosít a honvédség, a felsőoktatásban pedig extra pont is járhat a felvételin a tartalékos katonai szolgálatért. - sorolta a miniszter. "A felsőoktatási hallgatók részére ösztöndíj rendszert alakítottunk ki, amelynek keretében a felsőoktatási intézmények hallgatói havi 160.000,- Ft tartalékos ösztöndíjra pályázhatnak, de ez - a Mészáros Lázár-ösztöndíj keretében - akár 350.000 Ft is lehet, ha a jelentkező a tanulmányok befejezése után hivatásos katonai jogviszonyt vállal." - tette hozzá.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.