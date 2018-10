Népszerű Krisztina és Boglárka, csak nincs belőlük elég

Közepes lett a burgonyatermés országszerte: a hektáronként 25 tonnás termésátlag miatt akár 100 forintot is kérhetnek a magyar étkezési burgonya kilójáért a nagybanin. Az ország évek óta komoly behozatalra szorul a feldolgozatlan és a késztermékből is. A szakember szerint a magyar termelés a környezeti adottságok miatt sem versenyképes, a termés rendszeresen csak a fele a kimagasló francia, német, holland vagy lengyel átlagnak.

„Szaktanácsadással és fajtabemutatóval is segítették a gazdákat a Kiskunhalasi Burgonyafesztiválon a hétvégén. Idén kedvezőtlen időjárás mellett a korábbi évekre jellemző 25 tonna termett meg hektáronként, ami csaknem fele a 40 hektáros nyugat-európai átlagnak” – mondta el Viski József vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Évről évre csökken a termőterület, most az idei évben 8 ezer hektár volt az a termésterület, amit hivatalosan burgonyatermesztésbe bevontak. És a terméshozam sem lesz a legjobb az idei évben. Elmondható, hogy 25 ezer kilogramm per hektár mennyiségben tudtak betakarítani a gazdálkodók, ami az uniós országok átlagától is elmarad. Illetve Magyarországon is voltak már jobb hozammal rendelkező évek. Az idei évben mind a vetés során, mind a nyár során olyan természeti körülmények voltak, amik rossz irányba befolyásolták a burgonya termőképességét.

Közepes burgonyatermésről számolt be egy kecskeméti gazda is. Azt mondja, elégedett, mert az előző évekhez képest magasabb áron tudja eladni a krumplit.

„Húsz forint körül-belül amivel magasabb az ár az én tapasztalatom szerint, mint ami tavaly meg az előtti években volt” – mondta Kovács István őstermelő. Arra a kérdésre, miszerint mi a helyzet az importtal, mennyire nyomja agyon a piacot, azt válaszolta: „Én nem annyira tapasztalom. Még vannak saját termések, még vannak, ami itt az országban termett, szerintem az import majd később fog megjelenni” - mondta Kovács István őstermelő.

A szakértő szerint Magyarország a burgonyatermesztés déli határán fekszik, ezért nálunk nagyon nehéz elérni a versenyképesnek számító 35-40 tonnás termésátlagot.

„Tőlünk délre még nehezebb burgonyát termeszteni. Hollandiában az éghajlat teljesen más, mint a mi országunkban. Ezért is van a leromlás, mert itt azért a betegségek, a vírusok, baktériumok sokkal nagyobb hatásfokkal tudnak dolgozni a burgonyában, és nehezebb a védelem. Még Hollandiában az éghajlat miatt, az eső, a hőmérséklet miatt sokkal kevesebb növényvédelmet is kell használni” – mondta Mikó László termelési tanácsadó.

Míg tavaly 30 és 50 forint között fizettek az étkezési burgonya kilójáért a nagybanin, idén 100 forintos áron kel el a krumpli. A gazdáknak azt javasolják: a többletbevételből vásároljanak jó minőségű vetőgumót.

„Vetőburgonyára fordítsák ezt az összeget. Hiszen a fémzárolt, magas minőségű vetőburgonya az a legfontosabb tényezője a burgonyatermesztésnek. És ugye nem véletlenül csináljuk ezt a rendezvényt. Szeretnénk, hogy ha figyelemfelhívás és tájékoztatás mellett megnyernénk a magunk számára a vásárlókat” – javaspéja Szabó Lajos, a Bács Gazda Coop Kft. ügyvezetője.

A vetőburgonya kilóját idén 280 forint körüli áron adják. Még mindig sokan keresik a Desiree, de egyre népszerűbb a Krisztina, a Louisiana és a Nyíregyházáról származó Boglárka is.