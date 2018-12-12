2018. december 12.,
szerda, Gabriella napja

Népszavazást kezdeményez a Jobbik a túlórákról

Hír TV

2018. december 12., szerda 08:49, frissítve: szerda 10:20

A Jobbik bejelentette, hogy népszavazást kezdeményeznek a túlórák ügyében.

Szerintük a kormány eddig megfutamodott a hasonló kezdeményezések elől, de most majd elmondhatják az emberek a véleményüket. Arra nem tér ki a közlemény, hogy pontosan milyen kérdést tenne fel a párt. Ha a Nemzeti Választási Bizottság hitelesíti a kezdeményezést várhatóan 200 ezer aláírást kellene összegyűjtenie a pártnak a népszavazás kiírásához.

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