2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Nemzetközi piacra gyártana Ikarus buszokat Széles Gábor

Hír TV

2017. december 5., kedd 08:45, frissítve: kedd 09:07

A vállalatcsoport elnöke a Magyar Hírlapnak azt mondta, közös együttműködésről Iránnal és orosz partnerekkel is tárgyalnak.

Nemzetközi piacokra gyártana Ikarus buszokat Széles Gábor. Az Ikarus nyáron Kína egyik legnagyobb autóbuszgyártójával alapított vegyesvállalatot, most pedig ezer busz szállításáról kötött szerződést a perzsa országgal. Széles Gábor azt is mondta, Iránban egy Ikarus-összeszerelő üzem alapítását is tervezik. A Fidesz-közeli nagyvállalkozó kifejtette, az Ikarus évente háromezer autóbusz gyártását tervezi, ebből kétezret a külpiacokra szán.

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IkarusSzéles Gábor

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