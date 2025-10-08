NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS! Budapest ad otthont a kiberbűnözés elleni csúcstalálkozónak!

Megosztás itt:

Magyarország központi szerepe: Nemzetközi kiberfelderítési csúcs Budapesten

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) kezdeményezésére Budapest ad otthont a "Fenyegetések a kibertérben 3.0" című nemzetközi konferenciának. A csúcstalálkozó megerősíti Magyarország központi és proaktív szerepét a globális kiberbiztonsági kihívások kezelésében.

Súlyos részvétel: 14 ország – köztük Ausztrália, az Egyesült Királyság és Franciaország – valamint az FBI és az EUROPOL kiberfelderítési egységei tanácskoznak hazánkban.

A cél: Mivel a kiberbűncselekmények országhatárokon átívelően fejlődnek, elengedhetetlen a közös tudásmegosztás és az összehangolt fellépés.

Adathalászat, zaklatás és gyermekpornográfia: hatékony válaszlépések születhetnek

A konferencián nem csupán a technológiai trendek kerülnek terítékre, hanem a konkrét, a hétköznapi embereket érintő bűncselekmények elleni válaszlépések is. Idén szólal fel először az NMHH Internet Hotline szakértője, aki a jogsértő és kiskorúakra káros online tartalmak (gyermekpornográfia, adathalászat, zaklatás) bejelentéseit vizsgálja.

Hazai szereplők: A magyar bűnüldöző szervezetek mellett több hazai bank delegáltjai is részt vesznek, hiszen a pénzügyi szektor az egyik leginkább érintett a kibertámadásokban.

Forrás: MTI

Fotó: Canva