Nemzetközi katonai hagyományőrző megemlékezést tartottak az első világháború kitörésének 110. évfordulóján + videó

Katonák sorakoznak majd vonatra szállva a frontra indulnak. Mindez természetesen csak múltidézés.

Az első világháború kitörésének 110. évfordulóján hagyományőrző megemlékezést tartottak a Vasúttörténeti Parkban.

Legalább féléve dolgozunk ezen. Együtt a vasúti szolgálatokkal, honvédségi erőkkel és hát természetesen azokkal az egyesületekkel, akik részt vesznek ebben. Húsz magyar egyesület és mint mondtam tíz ország katonai hagyományőrzői vannak itt. Körülbelül 250 fő – mondta Babák László, a Centenáriumi Hadtörténeti Egyesület elnöke.

Az eseményre Európa több országából érkeztek a résztvevők.

A katonák gőzmozdonnyal mentek át a Vasúttörténeti parkból a Nyugati pályaudvarra. Útjuk azonban ezen a ponton nem ért véget. Innen rendőri felvezetéssel menetoszlopban vonultak át a Vajdahunyad Várához, hogy az érdeklődőknek bemutassák azokat a fegyvereket és eszközöket, amelyeket annak idején a világháborúban használtak.

Az egész napos programsorozat a Hősök terén zárult. Itt katonai tiszteletadás mellett megkoszorúzták az Ismeretlen katona emlékművét. A katonai identitásért felelős miniszteri biztos azt mondta: az első világháború döntően változtatta meg a világ sorsát.