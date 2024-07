Nemzeti Választási Bizottság elnöke: Karácsony és Vitézy Dávid között mindössze 293 szavazat volt a különbség + videó

Borbély Beáta hozzátette: ilyen közgyűlési összetétellel nagyon nehéz lesz még a legegyszerűbb kérdésekben is dönteni főleg úgy, hogy a főváros jelenleg is csődben van.

Borbély Beáta, elemző, Nézőpont Intézet: "Az előző ciklusban a baloldali többségnek 18 képviselője volt, most ez 7 főre csökkent ami azért jelentős visszaesés. Ez azt is jelenti, hogy kénytelen lesz együttműködni a többi baloldali párttal, ami nem lesz egyszerű, hiszen a Tisza Párt, a Kutyapárt és az LMP képviselői ülnek még a padsorokban.”

Karácsony Gergely kihívója Vitézy Dávid akkor úgy reagált: elemi fontosságú, hogy minden garanciális elem biztosított legyen az újraszámolás során. Hozzátette: azzal, hogy a folyamat sajtónyilvános, az NVB, a pártok és az EBESZ delegáltjai is ott lesznek, minden garanciális követelés teljesül. Így a lehető leghamarabb pont kerülhet az elhúzódó választási folyamat végére, akárhogy is alakul az eredmény.

