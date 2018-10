Nemzeti önrendelkezés, vagy rendszerhiba?

Parlamenti határozatban utasította el a kormánytöbbség a Sargentini-jelentést. Erről beszélgetett Földi-Kovács Andrea műsorvezető vendégeivel Bálint Botonddal, a Pesti Srácok lapszerkesztőjével, és Biró Mariannával, a 168 óra újságírójával.

Sargentini jelentés elfogadták, átrágtuk sokszor, de Bálint Botond emlékeztetett, hogy maga Schiffer András is felhozta, hogy a jelentésben abszolút tévedések vannak. A PS újságírója szerint ezért "politikai kérdésre politikai válaszok születtek". Bíró Marianna emlékeztetett: a határozati javaslat előtt Gulyás Gergely maga jelentette be ezt a most véglegesített lépést - amit jogilag abszurdnak tart, hisz minden politikai aktust előre jeleztek. A cseh és szlovák parlament azonban szintén állást foglalt a jelentéssel szemben, ami közös V4-es kiállást jelent. Bálint Botond szerint a kis és közepes országok szuverenitására általában jelent veszélyt ez az eljárás, és ezért is ilyen példa nélküli a kiállás. Szerinte ez ellenállást fog létrehozni a kis és közepes államoknál az Európai politika egészére nézve, hisz minden kiskakas szeretné uralni a saját szemétdombját - fogalmazott. Komolytalan indokokkal, össztefércelt jelentéseket politkai ügy amit jogilag kezelni felesleges.

Bíró Marianna szerint azonban érdemes elolvasni a jelentést, amely az Európai Parlament honlapján magyarul is elérhető, mert szöges ellentétét állítja a fentieknek. Politikai jelentésnek szerinte azért sem tekinthető, mert az egyetlen következménye az lesz, hogy a Tanács napirendre tűzi, de a várható vétókat követően semmi negatív következmény nem lesz. Szégyennek szégyen, de Bíró Marianna szerint ha más tagállamokkal szemben lenne egy ilyen lista el is indulna az eljárás. Az azonos kötelességek és azonos jogok miatt látható, hogy egy héttel a Sargentini-jelentés után Olaszország is terítékre került pont úgy, mint Lengyelország. Nem kivételeznek tehát Magyarországgal. Megemlítette, hogy a Gyurcsány-kormány hasonló visszaélései, azaz 2006 kapcsán is voltak állásfoglalások, elmarasztalások, de nem volt - mint fogalmazott rendszerszintű probléma , amit Sargentini jelentése feltárt az Orbán-kormánnyal szemben.