Nemzeti konzultációt hirdetett a miniszterelnök Kötcsén a Tisza adótervéről + videó

Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó

Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben

Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó

Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság

A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó

Hatan meghaltak Jeruzsálemben, amikor terroristák lövöldözni kezdtek egy buszmegállóban. A támadásban összesen 11 ember sebesült meg, köztük hatan súlyosan.

Csizmadia László: Európa egy politikai és gazdasági csőd felé halad + videó Fricz Tamás hozzátette: a következő hónapokban meg kell védeni Magyarország identitását és szuverenitását a brüsszeli elittel szemben.

Rapid délutáni friss – Fogalommá vált Kötcse + videó Tegnap volt Kötcsén a Fidesz és a Magyar Péter féle Tisza Párt rendezvénye, ahonnan a baloldali politológusok szerint is a jobboldal jött ki győztesként.