2017. november 25.,
szombat, Katalin napja

Nemzeti konzultáció: Szigetvári kikéri az adatokat

Hír TV

2017. november 25., szombat 11:43, frissítve: szombat 11:44

Közérdekűadat-igényléssel fordul a Miniszterelnökséghez, a Magyar Postához és a Belügyminisztériumhoz Szigetvári Viktor a napokban felmerülő gyanú alapján. Az Együtt választmányának elnöke azt szeretné megtudni, hány nemzeti konzultációs válaszborítékot adtak postára a magyar állampolgárok a most folyó nemzeti konzultáció során. Szigetvári azzal érvel, hogy a bérmentesített válaszküldemények postázása közpénzt érint, így az erről szóló számla közérdekből nyilvános adatnak számít, és a nyilvánosságra tartozik.

Hír TVvissza a címlapra
nemzeti konzultációSzigetvári Viktorközérdekűadat-igénylés

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Így lehet leváltani Orbánt 2018-ban

2

Hír TV

Hangfelvétel bizonyítja, túloz a Fidesz-kommunikáció

3

Hír TV

Kormányváltók

4

Hír TV

Matolcsy, Rogán és Szijjártó is más posztot kaphat

5

Hír TV

Fokozódik a feszültség, már teljes a hadkészültség

6

Hír TV

Elhunyt Stadler József