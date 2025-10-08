NEMZETI KOCKÁZAT! Ukránok a Tisza Párt mögött? Káoszt akarnak!

Megosztás itt:

Súlyos vádak: Ukrán Szál és Destabilizáció – Káosz a cél!

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, nemzetbiztonsági szempontból értékelte a Tisza Párt adatgyűjtési botrányát. A szakértő a 48 perc című műsorban kijelentette: úgy tűnik, ukránok fejleszthették a Tisza Párt applikációját, a cél pedig egyértelműen a magyarországi helyzet destabilizálása és a választások befolyásolása.

Horváth József szerint jól körülhatárolható, szervezett művelet zajlik, ahol az informatikai cégek elsőrendű háborús csapásmérő eszközzé válhatnak.

A cél: káoszt teremteni az országban a szociális vagy egészségügyi rendszerek megbénításával.

Ruszin-Szendi Romulusz szerepe a Tisza Pártban arra utal: „mintha a szálak összeérnének” ebben a professzionálisan felépített rendszerben.

"Összeomlott ember" és humánerőforrás-hiány: a Tisza Párt kudarca

A beszélgetés második felében Dezse Balázs (Pesti Srácok) és Pelyach Gergely (Hír FM) szarkasztikusan kritizálták Magyar Péter és a Tisza Párt működését. Dezse Balázs szerint Magyar Péter "összeomlott" a rá nehezedő nyomás alatt. Ha már ez a nyomás is nulla ahhoz képest, ami miniszterelnökként ráhelyeződne, kétségessé válik az alkalmassága.

Humánerőforrás-válság: A Tisza Párt nem tud megbízható embereket szerezni, ezért "jönnek az ilyenek, mint Látó J. (az álhírbotrány szereplője)." Pelyach Gergely szerint ez a jelöltbemutatások elmaradásában is tetten érhető.

Agresszió és a baloldali néplélek: A jobboldali választók szidalmazása és az agresszív fellépés (újságíró rángatása, Charlie Kirk halálának ünneplése) azt mutatja, hogy a baloldal nem ismeri a magyar néplelket – ezt a társadalomnak kell orvosolnia a választáson.

Forrás: MTI

Fotó: MTI