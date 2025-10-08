Keresés

NEMZETI KOCKÁZAT! Ukránok a Tisza Párt mögött? Káoszt akarnak!

2025. október 08., szerda 06:13 | MTI

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ukránok fejleszthették a Tisza Párt adatgyűjtő applikációját – cél a káosz teremtése és a választások befolyásolása. A szakértő szervezett műveletet lát, ahol Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Pártban való szerepe is arra utal, „mintha a szálak összeérnének.” Dezse Balázs (Pesti Srácok) szerint eközben Magyar Péter összeomlott a nyomás alatt, a Tisza Párt pedig használható emberek hiányával küzd.

  • NEMZETI KOCKÁZAT! Ukránok a Tisza Párt mögött? Káoszt akarnak!

Súlyos vádak: Ukrán Szál és Destabilizáció – Káosz a cél!

 Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, nemzetbiztonsági szempontból értékelte a Tisza Párt adatgyűjtési botrányát. A szakértő a 48 perc című műsorban kijelentette: úgy tűnik, ukránok fejleszthették a Tisza Párt applikációját, a cél pedig egyértelműen a magyarországi helyzet destabilizálása és a választások befolyásolása.

Horváth József szerint jól körülhatárolható, szervezett művelet zajlik, ahol az informatikai cégek elsőrendű háborús csapásmérő eszközzé válhatnak.

A cél: káoszt teremteni az országban a szociális vagy egészségügyi rendszerek megbénításával.

Ruszin-Szendi Romulusz szerepe a Tisza Pártban arra utal: „mintha a szálak összeérnének” ebben a professzionálisan felépített rendszerben.

"Összeomlott ember" és humánerőforrás-hiány: a Tisza Párt kudarca

 A beszélgetés második felében Dezse Balázs (Pesti Srácok) és Pelyach Gergely (Hír FM) szarkasztikusan kritizálták Magyar Péter és a Tisza Párt működését. Dezse Balázs szerint Magyar Péter "összeomlott" a rá nehezedő nyomás alatt. Ha már ez a nyomás is nulla ahhoz képest, ami miniszterelnökként ráhelyeződne, kétségessé válik az alkalmassága.

Humánerőforrás-válság: A Tisza Párt nem tud megbízható embereket szerezni, ezért "jönnek az ilyenek, mint Látó J. (az álhírbotrány szereplője)." Pelyach Gergely szerint ez a jelöltbemutatások elmaradásában is tetten érhető.

Agresszió és a baloldali néplélek: A jobboldali választók szidalmazása és az agresszív fellépés (újságíró rángatása, Charlie Kirk halálának ünneplése) azt mutatja, hogy a baloldal nem ismeri a magyar néplelket – ezt a társadalomnak kell orvosolnia a választáson.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz! Lázár János világos üzenete! + videó

DÖNTŐ ÜZENET! Aki ellenünk szavaz, az is jól jár! Aki a Tiszára, az saját maga ellen! + videó

 Lázár János miniszter a Tisza Párt ígéreteire reagálva küldött rendkívül erős üzenetet: „Aki a Tisza Pártra adja a voksát, meg fogja bánni”! A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt hazudik a magyaroknak. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP üzenete: „Aki ellenünk szavaz, velünk még az is jól fog járni!” A miniszter szerint: „Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz.”
