Nemsokára mérhető lesz a családvédelmi akcióterv sikere

A HOLOKAUSZT TÚLÉLÕIN GÚNYOLÓDOTT GYÖNGYÖSI MÁRTON, A JOBBIK ELNÖKHELYETTESE EGY, AZ ORIGÓ BIRTOKÁBA KERÜLT ÚJABB FELVÉTELEN. HIDVÉGHI BALÁZS: A MIGRÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM ÉS A KERESZTÉNY ÉRTÉKEK VÉDELME A FIDESZ SZÁMÁRA FONTOSABB, MINT A PÁRTFEGYELEM. GULYÁS GERGELY: OLYAN PÁRTOK TÁMADJÁK A FIDESZT AZ EPP-BEN, AMELYEK A BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁKAT IS MEGSZAVAZTÁK KORMÁNYINFÓ. GULYÁS GERGELY: A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV NÉGY PONTJA LÉP HATÁLYBA JÚLIUS 1-JÉN KORMÁNYINFÓ. A BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS, A CSOK KITERJESZTÉSE, A HITELELENGEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS ÉS A NAGYCSALÁDOSOK AUTÓTÁMOGATÁSA KÖZÖLTE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER. BUDAPEST NYERTE EL A 2019-ES ÉV LEGJOBB EURÓPAI ÚTI CÉLJÁNAK JÁRÓ RANGOS NEMZETKÖZI ELISMERÉST, A EUROPEAN BEST DESTINATION 2019-DÍJAT. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER: A VÁROSVEZETÉS ÉS A KORMÁNY ELKÖTELEZETT ABBAN, HOGY BUDAPEST ÉLHETÕ ÉS FEJLÕDÕ VÁROS LEGYEN. BUDAI GYULA KORMÁNYBIZTOS: ÚJRA MEGNYÍLHAT A JAPÁN PIAC A MAGYAR SERTÉSHÚS ELÕTT HÍRTV, MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. DK: AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK LÉTREHOZÁSA MEGÁLLÍTANÁ A TÖMEGES MAGYARORSZÁGI KIVÁNDORLÁST. FIDESZ: DOBREV KLÁRA IS A BRÜSSZEL ÉRDEKEIT KÉPVISELI A FIDESZ SZERINT. A POLITIKÁNAK A KÖRNYEZETRE ÉS AZ EMBEREKRE IS FIGYELEMMEL KELL LENNIE - JELENTETTE KI VÁGÓ GÁBOR LMP-LISTAVEZETÕ SZEGEDEN. ORBÁN VIKTOR KINEVEZTE A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TANÁCS ELNÖKÉT ÉS TAGJAIT. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER CSÜTÖRTÖKÖN FOGADTA TOMISLAV CORIC HORVÁT ENERGIAÜGYI MINISZTERT. PÉNTEKIG VÁRJA AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK A SAJTÓTERMÉKEK HIRDETÉSI ÁRJEGYZÉKEIT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓAN. ZALA MEGYÉBEN 4 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT EGY ÉV ALATT AZ ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA. RÉMÁLMAINKBAN SEM GONDOLTUK VOLNA, HOGY EURÓPA ÚJRA BIRODALOMÉPÍTÕ CÉLKITÛZÉSEKNEK LESZ KITÉVE MONDTA ORBÁN VIKTOR EGY FRANCIA ESSZÉSITA KÖNYVÉBE KÉSZÜLT BESZÉLGETÉSBEN. EURÓPAI VEZETÕKHÖZ FORDUL LOMNICI ZOLTÁN ÉS SZÉKELYFÖLD SZENÁTORA A ROMÁNIÁBAN TERRORVÁD MIATT ELÍTÉLT SZÉKELY FIATALOK ÜGYÉBEN. MÁRCIUS 30-ÁN, EGY NAPPAL A BREXIT UTÁN INDUL A KÜLFÖLDI EU-POLGÁROK BRIT LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZERE. NAGY AZ ÉRDEKÉLÕDÉS FERENC PÁPA CSÍKSOMLYÓI LÁTOGATÁSA IRÁNT, ALIG EGY HÉT ALATT MINTEGY 50 EZREN REGISZTRÁLTAK AZ ESEMÉNYRE. UKRÁN VÁLSÁG: ÚJABB TÛZSZÜNETET LÉPTETNEK ÉLETBE PÉNTEKTÕL A DONYEC-MEDENCÉBEN. ELFOGADTÁK AZ ÚJ OLASZ ÖNVÉDELMI TÖRVÉNYT, AMELYNEK ÉRTELMÉBEN, HA VALAKIT SAJÁT TULAJDONÁBAN ÉR TÁMADÁS, FEGYVERREL IS ÉLHET. A HUAWEI PERT INDÍTOTT AZ USA ELLEN, MERT WASHINGTON ALKOTMÁNYELLENESEN KORLÁTOZZA ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉT - TUDATTA A VÁLLALAT CSÜTÖRTÖKÖN. A CIA-NAK EZENTÚL NEM KELL JELENTÉST TENNIE AZ AMERIKAI DRÓNTÁMADÁSOK CIVIL ÁLDOZATAIRÓL. AMERIKAI SZAKÉRTÕK SZERINT ISMÉT MÛKÖDÕKÉPES AZ ÉSZAK-KOREAI RAKÉTAINDÍTÓ LÉTESÍTMÉNY, AMELYNEK A LEBONTÁSÁT PHENJAN KORÁBBAN MEGÍGÉRTE. A HIVATALOK NEVE MEGVÁLTOZIK, DE A MACEDÓN HIMNUSZT NEM CSERÉLI LE SZKOPJE - KÖZÖLTE A MACEDÓN KORMÁNYSZÓVIVÕ. TERRORISTÁK TÁMADTAK EGY SÍITA MILICISTÁKAT SZÁLLÍTÓ BUSZRA IRAKBAN, HAT UTAST MEGÖLTEK, HARMINCEGYET MEGSEBESÍTETTEK. BELEHALT SEBESÜLÉSEIBE EGY 15 ÉVES PALESZTIN FIÚ, AKIT IZRAELI KATONÁK LÕTTEK MEG EGY ÖSSZECSAPÁS SORÁN. TÖBB TUCAT ORSZÁG BÍRÁLTA SZAÚD-ARÁBIÁT AZ ENSZ EMBERI JOGI TANÁCSA ELÕTT A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN. MAGÁN-ÛRREPÜLÕTÉR ÉPÜL AZ OROSZORSZÁGI NYIZSNYIJ NOVGOROD MEGYÉBEN - KÖZÖLTE SZERDÁN AZ INTERFAX HÍRÜGYNÖKSÉG. A VENEZUELAI ELLENZÉK SZERINT ALIG HAT DOLLÁRT KERES HAVONTA 1,5 MILLIÓ KÖZALKALMAZOTT. BÛNÖSNEK TALÁLTÁK PHILIPPE BARBARIN BÍBOROST PEDOFIL ÜGYEK ELHALLGATÁSA MIATT EZÉRT HAT HÓNAP FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A FRANCIA BÍRÓSÁG. A RICHTER-SKÁLA SZERINTI 4,0-S ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS VOLT NAGYATÁDNÁL. ELHUNYT HÜTTL KÁLMÁN, A VÁROSMAJORI SZÍV- ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA EGYETEMI TANÁRA - KÖZÖLTE A SEMMELWEIS EGYETEM. DEMONSTRÁCIÓ MIATT SZÜNETEL A HATÁRÁTKELÉS ZÁHONYBAN. HAT ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT, AKI ÚGYNEVEZETT VARÁZSGOMBÁT TERMESZTETT ÉS MÁS KÁBÍTÓSZERT IS ÉRTÉKESÍTETT. KOÓS JÁNOS TEMETÉSE MÁRCIUS 20-ÁN, SZERDÁN LESZ A FARKASRÉTI TEMETÕBEN - TUDATTA A CSALÁD AZ MTI-VEL. AZ ORSZÁGOS RENDÕRFÕKAPITÁNY FOKOZOTT ELLENÕRZÉST RENDELT EL BARANYA, BÁCS-KISKUN, BÉKÉS ÉS CSONGRÁD MEGYÉKBEN. NÉBIH: AZ EGÉSZ ORSZÁGRA KITERJESZTETTÉK A TÛZGYÚJTÁSI TILALMAT.