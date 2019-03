Németh Zsolt: Az EU nem zárkózhat be

"Ez a tétje az európai parlamenti választásoknak, hogy a keleti partner országokat, a nyugat-balkáni országot sokkal nagyobb figyelem övezze az EU részéről" - mutatott rá Németh Zsolt, aki az EU külpolitikai parlamenti szakbizottságai számára rendezett tanácskozás szünetében nyilatkozott a magyar közmédiának.

A Fidesz politikusa szerint a Keleti Partnerség vonatkozásában fontos úgy támogatni Ukrajna szuverenitását és területi integritását, hogy az EU kellő figyelmet fordít az alapvető jogok, a jogállamiság, az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartására.

Nekünk érdekünk az, hogy a kárpátaljai magyarság érdekei ne csorbuljanak. Az elmúlt hónapokban nagy értetlenség volt számos nyugati ország részéről, miért vagyunk ilyen makacsok, miért nem értjük meg, hogy milyen fontos geopolitikai tétje van Ukrajna jelenlegi helyzetének. Mi ezt megértjük, fontosnak tartjuk azt, hogy Ukrajnának a szuverenitása, területi integritása biztosítva legyen, ugyanakkor azt is nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a kárpátaljai magyarok és az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek jogai ne szűküljenek - magyarázta Németh Zsolt.

A külügyi bizottság elnöke elmondta: Magyarország ezért is ragaszkodik vétójogához, és nem támogatja, hogy egy minősített többségi döntéshozatali mechanizmust vezessenek be az EU közös a kül- és biztonságpolitikájában. "Az EU balliberális véleményvezérei egy minősített többségi döntéshozatali mechanizmust akarnak a kül- és biztonságpolitika területén is bevezetni. Azok az országok, amelyek nemzetek Európájában gondolkodnak, ezt nem fogadják el. Magyarország is ezen az állásponton van, hogy a közös kül és biztonságpolitika vonatkozásában nem lehet megfosztani a tagállamokat a vétójoguktól" - szögezte le az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke.

Az EU külügyi bizottságainak találkozóján az unió soros elnökségét ellátó Románia külpolitikai prioritásaival ismerkedhettek a résztvevők, továbbá a Keleti Partnerség, Fekete-tengeri együttműködés, és az unió közös kül- és biztonságpolitikájának jövője is a kiemelt témák között szerepelt.

MTI