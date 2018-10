Németh Zita: Versenyképes oktatást!

A nemzetközi piacon is versenyképes egyetemeket szeretne a kormány, miközben az ellenzék szerint egyre több diák szorul ki a felsőoktatásból. Vendégünk Horváth Zita a területért helyettes államtitkár, aki azt mondja: továbbra is az egyik legjobb befektetés a diploma.

A Magyarország Élőben műsorának vendége volt Horvát Zita, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára volt. Romlik a magyar egyetemek nemzetközi versenyképessége, a világ legjobb egyetemeinek listáján nem szerepelnek magyar intézmények a világranglistákon. Ezért is határozta el a kormány, hogy a trenden fordítva a nemzetközi piacon is versenyképes egyetemeket szeretne létrehozni. Az ellenzék szerint azonban egyre több diák szorul ki a felsőoktatásból. A héten a témában elhangzott parlamenti felszólalások többségében is bújtatott tandíjról és az esélyegyenlőség csorbulásáról beszéltek az ellenzék szónokai. A Magyarország élőben vendége, Horváth Zita helyettes államtitkár azt mondja: továbbra is az egyik legjobb befektetés a diploma.

Az államtitkár asszony elmondta, hogy ha a munkapiaci értéket nézzük, akkor a felsőoktatás versenyképes és jó befektetés, hisz gyakorlatilag nem beszélhetünk diplomás munkanélküliségről hazánkban. Néhány hónap alatt - apró különbségektől eltekintve - jól el lehet helyezkedni a fiataloknak. Közel 32 ezer külföldi diák is tanul hazánkban, csupán az orvosképzésben ez a szám 10 ezer. Kijelenthetjük: érdemes hazánkban tanulni. Eddig is tett lépéseket a kormány, így 2014-ben fokozatos stratégiaváltás történt, melyben az EU-s átlag szerinti 30-32 százalékos diplomás arányt céloztunk meg. Ez ma pár százalékkal marad már csak el ettől hazánkban. Fontos célkitűzés, hogy a területek súlyát is átszabják, olyan képzési kutatási stratégiákat dolgozzanak ki, hogy azok a társadalmi és gazdasági elvárásokhoz közvetlenül kapcsolódhassanak és a piac felszívja a diplomásokat.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: