Németh: Újra kell alkotni a külpolitikai konszenzust

817-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt 9 idős krónikus beteg, ezzel 47 főre emelkedett az elhunytak száma, 71-en gyógyultan távoztak a kórházból. Meghaladta a 15 ezret a hatósági házi karanténban lévők száma – közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Budapest góccá válhat, ha nem tartják be a korlátozásokat, ugyanis a fertőzöttek több mint 40 százaléka budapesti. Az agglomerációval együtt nézve a fertőzöttek több mint 60 százaléka ebben a térségben van - figyelmeztetett az országos tisztifőorvos. Már 2 fővárosi önkormányzati fenntartásban lévő idősek otthonában is regisztráltak fertőzötteket, ezért az országos tisztifőorvos újabb intézkedések végrehajtására kérte fel a fenntartókat és az otthonok vezetőit. A koronavírus-járvány miatt kirendelt kórházparancsnokok egyik fő feladata az egészségügyi készletek, például gyógyszerkészletek, fertőtlenítőszerek védelme - jelentette ki az országos kórházfőparancsnok a Kossuth rádióban. A védőnők a koronavírus-járvány ideje alatt is a családok rendelkezésére állnak, de a távkonzultációt helyezik előtérbe - közölte a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke. A koronavírus-járvánnyal összefüggésben a szociális dolgozókról, a maszkviselésről, a diplomáciai munkáról és a gazdaságvédelmi lépésekről is szó volt a parlamentben. A fideszes Bánki Erik kiemelte: a koronavírus-járvány gazdasági hatásaival is szembe kell nézni, ugyanis még nálunk jóval nagyobb országok is bajban vannak. Bánki Erik hangsúlyozta, hogy a magyar kormány gyors gazdaságvédelmi döntéseket hozott, a hétfőn bejelentett kormányzati akcióterv pedig minden idők legnagyobb gazdaságfejlesztési programja. 70 százalékos bértámogatás, adócsökkentések, diákhitel a felnőtteknek és a diplomához szükséges nyelvvizsga átmeneti eltörlése - a 2. gazdaságvédelmi akcióterv részleteit ismertette az innovációs és technológiai miniszter. Ma 75 ezer nyelvvizsga hiányában középfokú végzettséget igénylő munkakörben elhelyezkedett munkavállaló van Magyarországon. A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként ezt a 75 ezer diákot mentesül a nyelvvizsga kötelezettség alól - mondta Palkovics László. Palkovics László bejelentette azt is, hogy a munkahelyek védelme és újak létrehozása a legfontosabb cél, sőt a fizetés nélkül szabadságon lévők sem maradnak egészségügyi ellátás nélkül. Századvég Alapítvány: a magyar emberek 80 százaléka a munkahelyek megvédését várja el a kormánytól a koronavírus-járvány idején, és csak 18 százalékuk gondolja úgy, hogy a segélyek növelése a megoldás. A korábbi válságadók mintájára tervezi a kormány a kereskedelmi vállalatok válságalapba történő befizetését - írja a Magyar Nemzet. A cégek befizetése összesen 36 milliárd forintra rúg majd. A XXI. Század Intézet legfrissebb elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének egyszer - a 2008-as gazdasági világválság idején - már lett volna lehetősége bizonyítani, akkor azonban csúfos kudarcot vallott. Valótlanul állítja Mohács szocialista vezetője, hogy párttársainak köszönhetően szerzett be az önkormányzat koronavírus elleni védekezéshez szükséges eszközöket - állítja a város fideszes alpolgármestere. Palkovics Gábor szerint az MSZP-s polgármester felrúgta korábbi megállapodásukat és kampánycélra használja a védekezést. Csaknem 31 millió maszk, 133 ezer teszt és 152 lélegeztetőgép érkezett Magyarországra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a az Országgyűlés külügyi bizottságában. KSH: februárban 4,1 százalékkal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz mérve, a munka- és szökőnap hatástól megtisztított adatok szerint a termelés 1,7 százalékkal emelkedett. KSH: februárban a koronavírus-járvány negatív hatása még nem jelentkezett a vendégforgalomban. Összességében 756 ezer vendég 1,747 millió vendégéjszakát töltött el a szállásokon, ami 8,6, illetve 9,8 százalékkal több, mint tavaly februárban volt. Évtizedes adósságát törleszti a magyar állam a teljes részarány-földkiadási folyamat gyors és méltányos lezárásával, és jelentős lépést tesz az osztatlan közös tulajdon felszámolása érdekében is - közölte az agrárminiszter az Országgyűlésben. Soros György támadása állhat a forintgyengülés hátterében. Szakértők szerint az amerikai tőzsdespekuláns tudatosan törekszik a magyar fizetőeszköz gyengítésére. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 3000 milliárd forint új forrást biztosít a pénzügyi rendszer védelmére, ez az idei várható GDP 6 százaléka - jelentette be Matolcsy György jegybankelnök. Matolcsy György közölte: az MNB továbbra is úgy véli, a bruttó hazai termék (GDP) az idén 2-3 százalékkal nő. A koronavírus-járvány elleni küzdelemben a nemzeti válaszok működnek a legjobban, a brüsszeli koordináció háttérbe szorult - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 1 347 892-re nőtt a világon. A Covid-19 betegségben 74 808-an vesztették életüket, a gyógyultak száma 284 802. Az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül Romániából és Norvégiából érkezett orvosok és ápolók csoportját helyezte át a koronavírus-járvány által leginkább érintett olaszországi Milánóba és Bergamóba. Romániában 4417 koronavírus-fertőzést regisztráltak, 182-en haltak bele a betegségbe és szövődményeibe. Az elmúlt 24 órában a fertőzöttek száma 360-nal, a haláleseteké 25-tel emelkedett. Tíz újszülött fertőződött meg az új koronavírussal az elmúlt napokban egy temesvári szülészeten - jelentette be a romániai stratégiai kommunikációs törzs. Egyik újszülött édesanyja sem bizonyult fertőzöttnek. Romániában elhalasztják az önkormányzati választásokat. A Ludovic Orban vezette kabinet sürgősségi kormányrendeletben hirdette ki, hogy meghosszabbítják az önkormányzati képviselők és polgármesterek június elején lejáró mandátumát. Ukrajnában egy nap alatt hét új esettel 45-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké 1462-re nőtt. Szigorítottak a megelőző intézkedéseken több nyugat-balkáni országban, hogy megfékezzék az új típusú koronavírus-járványt a térségben. Újabb 235 koronavírusos fertőzést mutattak ki Csehországban, ezzel az összes fertőzött száma 4822-re emelkedett. Belgiumban 2035-re emelkedett a koronavírus február végi ottani megjelenése óta a betegségben elhunytak száma. Spanyolországban meghaladta a 140 ezret az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma, míg a halálos áldozatoké közelít a 14 ezerhez. 400 milliárd euróval segíti a vállalkozásokat az olasz kormány. Giuseppe Conte kormányfő precedens nélküli „pénzügyi injekciónak” nevezte a február végétől fokozatosan, majd teljesen leállt vállalatok újraindítására szánt milliárdokat. Nagy-Britanniában az állami egészségügyi szolgálat tájékoztatása szerint meghaladta az 51 ezret azoknak a száma, akiknek szervezetében kimutatták az új koronavírust, 5373-an haltak meg a járványban. Intenzív osztályon kezelik Boris Johnson brit miniszterelnököt, akit az új koronavírus okozta betegség miatt szállítottak kórházba. A brit kormány egyik magas rangú tagja szerint az új koronavírus okozta betegség miatt intenzív osztályon kezelt Boris Johnson brit miniszterelnök továbbra sem szorul lélegeztetésre. Az Egyesült Államokban meghaladja a tízezret a halottak száma, New Yorkban csúcspontján van a koronavírus-járvány. Hét prefektúrában rendkívüli állapotot hirdetett ki a japán miniszterelnök, hogy megfékezze az új koronavírus terjedését – a rendelet május 6-ig lesz érvényben többek között Tokióban és Oszakában is. A záhonyi kivételével valamennyi magyar-ukrán határátkelőt ideiglenesen lezárta az ukrán határőrség - közölte a rendőrség. Az Ukrajnába történő kilépésre kizárólag a Záhony és a Csap közötti közúti határátkelőhelyet lehet használni. Szájmaszkokkal csaltak Magyarországon a koronavírus-járvány idején, tízmilliókkal károsítottak meg magánszemélyeket, háziorvosokat és gyógyszertárakat - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Közvetített munkavállalók után fizetendő közterheket csalt el, csaknem kétmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek egy Fejér megyéből irányított bűnbanda, amelynek két tagja letartóztatásban van. Több késszúrással megölte édesanyját egy 55 éves mogyoródi nő - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A koronavírus-járvány miatt körülbelül 80 százalékkal csökkent a vonaton utazók száma a tavalyi év hasonló időszakához képest - mondta Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója a Kossuth Rádióban. Mávinform: április 14-től megváltozik a vasúti menetrend a Budapest-Hatvan vonal felújítása miatt. Teljesen felújítják a makói Maros-hidat, az április 14-én kezdődő munkálatok várhatóan hét hónapig tartanak majd, főként félpályás forgalomkorlátozás mellett. A Nemzetközi Tenisz Szövetség a magyar kormánnyal és a magyar sportági szövetséggel tárgyal a Fed Kupa döntőjének megrendezéséről, amelyet a világjárvány miatt el kellett halasztani. Róka Géza, a Magyar Labdarúgó Szövetség NB I-es bizottságának elnöke szerint május 10-én kellene elkezdődnie a csapatszintű edzéseknek ahhoz, hogy szerda-szombati ritmusban június 30-ig véget érjenek az NB I és a Magyar Kupa küzdelmei. Oroszország szabályosan jutott a 2018-as labdarúgó-világbajnokság rendezési jogához - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.