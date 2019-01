Németh Szilárd: vannak, akik szélnek eresztenek titkokat

Már idén látható lesz a haderőfejlesztés eredménye, hazánk a térség legmodernebb haderejét építi– számolt be Németh Szilárd. A 2010-es kormányváltás lehetővé tette, hogy azok is élvezzék a gazdaság növekedésének eredményeit, akik leginkább megszenvedték az elvtársak korábbi nyolcéves urtalmát, és a honvédség ezek közé tartozott – mondta Németh Szilárd. Jóformán szándékosan leépítették a képességeket, laktanyákat zártak be korábban. A valódi változáshoz az kellett, hogy az ország gazdasági helyzete lehetővé tegye a hadsereg fejlesztését– tette hozzá.

2015-re sikerült rendbe hozni a gazdaságot, de új szemlélet is kellett a váltáshoz, hisz a magyar honvédség teljes legatyásítását a képességek leépítését, bár a NATO-tagsággal azzal magyarázta Gyurcsány és Bajnai, de ez tudatos leépítés volt, hogy Magyarország minél gyengébb és kiszolgálatatottabb legyen. Ezzel szemben a mi érdekünk, az, hogy olyan ország legyünk, amelyik képes megvédeni magát. Az asszimmetrikus hadviselés, hibrid hadviselés, migráció és terrorizmus egyaránt olyan új kihívások, amikre meg kell tudni felelni.

Vannak akik szélnek eresztenek titkokat, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a Honvédelmi Törvény értelmében Demeter Mártát kizárták a NATO delegáltak listájáról . – szögezte le Németh Szilárd. Demeter Márta az általa kiszolgáltatott magyar katonát nehéz biztonsági helyzetbe hozta egy NATO misszió részeként. A partnerek igenis kérdőre vontak miket, hogy mit is csinálunk hogy ilyen delegáltak vannak a magyarok között. Ez nagyon komoly ügy, mert nem csak magát, hanem az ország katonaságát is nehéz helyzetbe hozta ezzel .– számolt be Németh Szilárd. Ő minden adathoz hozzájut, ellenőrzési jogköre 100%-ig érvényesült és erre figyel as honvédség, hogy ez biztosítva legyen. Arra azonban nincs felhatalmazva, hogy saját politikai karrierjének építgetése vagy ki tudja kinek a megbízására katonai titkokat szivárogtasson ki – tette hozzá. Demeter Márta maga a nemzetbiztonsági kockázat.