Németh Szilárd szerint kulcsfontosságú az erős hadsereg

A Honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára a Hír Tv Péntek 9 című műsorában arról is beszélt, hogy az előző szociálliberális kormányzat tudatosan építette le a magyar haderőt. Németh Szilárd jó döntésnek tartja, hogy növelik a behívhatóság korhatárát és hogy új források állnak rendelkezésre a magyar fegyvergyártás fejlesztésére.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Magyarországon gyártott kézifegyver nemcsak a honvédséghez, hanem a rendőrséghez is el fog jutni, hosszútávon pedig külföldre is adnak el belőle. Azt is megtudhattuk, hogy a magyar honvédségnél elsősorban a tüzérség és a légierő szorul fejlesztésre.