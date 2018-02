Németh Szilárd is csatlakozott a bojkotthoz

Az óriásplakátokon sorosozik, de a nemzetbiztonsági bizottság ülését továbbra is bojkottálja a Fidesz–KDNP. Csütörtökön már Németh Szilárd alelnök sem jelent meg az ülésen, amelyen a titokban befogadott több mint háromezer menekültről tárgyaltak volna.

Soros Györgyre hivatkozva már Németh Szilárd sem ment el a nemzetbiztonsági bizottság újabb ülésére, amelyen egyebek közt Orbán Viktort hallgatták volna meg a Magyarországra titokban befogadott menekültekről.

Nagyon fontos kérdéseket tárgyaltak volna meg, az 1300 menekült ügyén kívül az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos visszaélésekről is beszéltünk volna. Maga Semjén Zsolt kapott meghívást erre a bizottsági ülésre. Látom, hogy a Fidesz–KDNP, ha fontos kérdések vannak, menekül, mint ördög a tömjénfüsttől, de ez most olyan helyzet, amikor az Országgyűlés talán legfontosabb bizottságában vagyunk, és nincs civil kontroll a szolgálatok felett – jelentette ki Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje.

Két hete a fidesz–KDNP-s tagok még ott voltak az ülésen, de kivonultak, mert Szél Bernadett is jelen volt. Az LMP társelnökét Németh Szilárd, a bizottság fideszes alelnöke nemzetbiztonsági kockázatnak tartja, ezért nem hajlandó együtt dolgozni vele.

Az, hogy engem személyesen provokál, kevésbé érdekel, viszont az, hogy a Fidesz–KDNP a saját erő pozíciójával visszaélve az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát zsarolja, úgy gondolom, mindenki számára elfogadhatatlan, legyen jobboldali, baloldali vagy zöldszavazó ebben az országban – hangoztatta Szél.

A testület szocialista elnöke nemzetbizonytalansági bizottságnak nevezte a testületet, amelynek szerinte egyre több felmerülő aggályra kellene választ adnia.

Nem tudjuk, hogy Rogán Antal miért tagja a nemzetbiztonsági kabinetnek. Nagyon érdekes, hiszen eddig nem volt. Mi lehet az oka annak, hogy csatlakozott ehhez az egyébként nagyon szigorúan ellenőrzött társasághoz? Érdekelné a nemzetbiztonsági bizottságot, hogy mi az oka, hogy a kampányban ez megtörténik, a propagandaminisztérium miért kerül ilyen magas szintre – mondta Molnár Zsolt.

A bizottság jobbikos tagja az óvódásokhoz hasonlította a meg nem jelent kormánypárti tagokat, Mirkóczki Ádám szerint az Elios-ügy mellett sem lehet szó nélkül elmenni.

Túl a korrupción, túl a visszaéléseken és az egyéb bűncselekményeken, nagyon komoly nemzetbiztonsági relevanciája is van, történetesen hogy most a miniszterelnök adott esetben zsarolható-e a családtagjának korrupciós botrányával. Számos olyan kérdés fölmerült, amelyet kizárólag az Alkotmányvédelmi Hivatal tudna – ha akarna – megválaszolni, nyilván zárt ülés keretében. Nem véletlen, hogy most már minden létező módon megpróbálják megakadályozni, hogy egyáltalán ezeket a kérdéseket bármely ellenzéki politikus feltehesse – jelentette ki Mirkóczki.

Molnár Zsolt bizottsági elnök a korábbi ülés után levelet írt Soros Györgynek, választ azonban egyelőre nem kaptak a magyar származású milliárdostól.

Németh: Szél idegen érdekeket szolgál

Németh Szilárd nemcsak a bizottsági ülést, az újságírói kérdéseket is elkerülte. Kizárólag a Fidesz.hunak nyilatkozott.