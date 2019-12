Németh Szilárd: Egyre több migráns torlódik fel a nyugat-balkáni útvonalon

Borkai megbuktatása mögött Gyurcsány Ferencék állhatnak - derítette ki a Hír Tv oknyomozó műsora, az Informátor. A megszerzett tanúvallomás is azt bizonyítja, hogy jóval a Borkai-botrány kirobbanása előtt a DK-hoz kerültek a hajóúton készült felvételek. Nem maradhat következmények nélkül amennyiben bebizonyosodik, hogy Máté Gábort is terheli felelősség Gothár Péter zaklatási ügyében - mondta a Hír Tv híradójának Kanász-Nagy Máté, az LMP országos elnökségének titkára. A fiatal nemzedéknek nemcsak a magyar nemzetépítő politika stafétabotját kell majd átvennie, hanem szembesülnie kell a nemzettagadás egyre erőszakosabb politikai és szellemi képviselőivel is - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Gyurcsány Ferenc korábbi államtitkára, Kincses Gyula lett a Magyar Orvosi Kamara új elnöke. Ahhoz, hogy a polgári kormányzásnak valóban legyen jövője Magyarországon, a Fidelitas segítségére is szükség van - erről Gulyás Gergely beszélt a Fidelitas tisztújító kongresszusán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: Nyugat-Európában olyan társadalmi jelenségek ütötték fel fejüket, hogy ma konzervatívnak, kereszténynek maradni annyit jelent, mint normálisnak lenni. Visszajöttek a kommunisták, már betették az ajtón az egyik lábukat - mondta Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a Fidelitas tisztújító kongresszusán. 1700 milliárd forintot takarítottak meg eddig a magyar családok a rezsicsökkentésnek köszönhetően - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Schanda Tamás hozzátette: az elmúlt 7 évben kevesebb mint a felére, 41 százalékra csökkent a magyar háztartások közműtartozása. Több mint háromszáz kistelepülésen indul meg a temető korszerűsítés a Magyar falu program keretében. A hazai forrásból megítélt támogatásra önkormányzati és egyházi temetők is pályázhattak. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér nagy előnyökkel jár a lakosság számára, hiszen bárki nyomon követheti a leleteit és kezeléseit, akár saját otthonából is - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Diplomáciai akadémia nyílik jövő szeptembertől, ennek elvégzése a feltétele lesz annak, hogy valaki a Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozzon - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető kiemelte: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésével versenyképes képzési rendszert hoznak létre azoknak, akik a magyar diplomáciai karban akarnak dolgozni, a magyar nemzeti és gazdasági érdekeket akarják képviselni. Fokozottan figyelnek a karácsonyi rendezvények, vásárok biztonságára az európai nagyvárosokban - mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Szigorúbb feltételekhez kellene kötni az idő előtti szabadulás lehetőségét terroristák esetében - mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet azt állítja, hogy egyik harcosa volt az a késes támadó, aki két embert megölt és többeket megsebesített London egyik hídján. Egy terrorcselekményért elítélt és próbaidőre szabadlábra helyezett merénylő követte el a tegnapi terrortámadást Londonban. A rendőrök a helyszínen agyonlőtték a 28 éves elkövetőt, aki késsel támadt járókelőkre a London-hídnál. Elfogták a hágai késes támadás feltételezett elkövetőjét, egy 35 éves férfit - közölte a holland rendőrség. Tizenéves gyerekek a péntek esti hágai késelés sebesültjei - közölte a holland közszolgálati televízió. Csehország a migránskérdésben nem hajlandó semmiféle meghátrálásra - szögezte le Andrej Babis cseh miniszterelnök. Megválasztotta társelnökeit a következő két évre Braunschweigben tartott kongresszusán a német szövetségi parlament legnagyobb ellenzéki ereje, az Alternatíva Németországnak nevű párt. Több tízezer, magát „heringnek” nevező tüntető vonult az utcára Olaszországban, hogy a jobboldal megerősödése és Matteo Salvini, a Liga elnökének politikája ellen tiltakozzanak. Vádat emelt az ügyészség Máltán Yorgen Fenech máltai üzletember ellen Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt. Lemond a tisztségéről január 18-án Joseph Muscat máltai miniszterelnök, akivel szemben felmerült az a vád, hogy politikailag beavatkozott a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolása ügyében folyó vizsgálatba. Az érintettek gyorssegélyezésével megkezdte az albániai földrengés károsultjainak ellátását az Ökumenikus Segélyszervezet. Benyújtotta lemondását a parlamentnek Ádil Abdel Mahdi iraki miniszterelnök - közölte az al-Arabíja televízió. Több ezren vonultak utcára tüntetni Tel-Avivban a korrupcióval megvádolt Benjámin Netanjahu miniszterelnök lemondását követelve - jelentette a ynet. Kína a hongkongi zavargások felszításával vádolta Michelle Bachelet-t, az ENSZ emberi jogi főbiztosát. Meglincselt a feldühödött tömeg két embert Beniben, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, mert azt állították róluk, hogy tagjai annak a fegyveres milíciának, amely több száz civilt ölt meg az elmúlt időszakban. Lezuhant egy kisrepülőgép Dél-Dakotában, kilencen meghaltak és hárman megsérültek - közölte Peter Knudson, az amerikai szállításbiztonsági hivatal szóvivője. Iskolákat és óvodákat zártak be iráni nagyvárosokban a tartós légszennyezettség miatt, és a kamionokat is kitiltották az érintett településekről - közölték a hatóságok. Egy ember életét vesztette, amikor két személyautó frontálisan összeütközött a 83-as főúton, Győrszemere és Tét között - közölte a rendőrség. Ittasan karambolozott egy 15 éves fiú Zalában, a balesetben ő és utasa megsérült - közölte a rendőrség. Csaknem 28 millió forint értékű kábítószert foglaltak le a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a fővárosban és Pest megyében; hat embert elfogtak, a hetedik terjesztőt még keresik. Női kézilabda-vb: Magyarország - Kazahsztán 39:15 Férfi kézilabda BL: Szeged - PPD Zagreb (horvát) 33:23 Női vízilabda Euroliga: BVSC-Zugló - Sant Andreu (spanyol) 11:9; Olympiakosz (görög)-Dunaújváros 10:8 Női röplabda Extraliga: MTK Budapest-Békéscsabai RSE 1:3