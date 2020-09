Németh Szilárd: Egyre nagyobb a nyomás a déli határzáron

Magyarországnak működnie kell, a Fidesz-KDNP-frakció pedig minden feltételt biztosít a koronavírus-járvány elleni védekezéshez - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok szezonnyitó frakcióülését követően. 710 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 15170-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt kilenc krónikus beteg - közülük nyolcan 70 év felettiek-, így a halottak száma 663 főre emelkedett. Van egy haditervünk arról, hogyan védjük meg az időseket és közben hogyan tartsuk fenn az ország működőképességét - mondta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban, amelyben beszámolt a kormányülésen hozott döntésekről. Szigorításokat vezet be a kormány a koronavírus miatt - jelentette be a miniszterelnök. Kötelező lesz a maszk használata a mozikban, a színházakban, az egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélfogadási irodákban. A kabinet döntött arról is, hogy fenntartják a beutazási korlátozásokat, valamint a teljes körű látogatási tilalmat a kórházakban és az idősotthonokban. Orbán Viktor közölte: a szórakozóhelyek este 11 órakor történő bezárásáról és a koronavírus-tesztek hatósági árának megállapításáról is döntött a kormány, egy tesztért semmilyen jogcímen nem lehet majd 19 500 forintnál többet elkérni. A szociális ágazat felkészült a koronavírus-járvány újabb hullámára - jelentette ki a Magyar Nemzetnek Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. A Magyar Kórházszövetség szerint a koronavírus-járvány 2. hulláma hamarabb gyűrűzött be a kórházakba, mint arra számítani lehetett, és az első hetek tapasztalatai szerint: jóval nagyobb nyomás nehezedik most az egészségügyi intézményekre, mint tavasszal. Már több mint ötvenezren töltötték le a VírusRadar nevű applikációt, amely a koronavírus-fertőzöttek kontaktkutatását segíti – közölte Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára az M1-en. Hat településen tartanak időközi önkormányzati választásokat vasárnap, a választások között több is van, amelyet a veszélyhelyzet miatt nem tudtak megtartani az eredetileg kiírt tavaszi időpontban. Arrogáns módon és a női képviselőket sem kímélve vezeti a testületi üléseket Karácsony Gergely - mondta Hassay Zsófia Magyarország élőben című műsorunkban. A fővárosi Fidesz frakció képviselője közölte: hiába javasoltak a kormánypárti képviselők plusz támogatást, azoknak a budapesti idősotthonoknak, amelyekben a koronavírus már felütötte a fejét, Karácsony Gergelyék leszavazták a segítséget. Elmenekült Karácsony Gergely a Hír TV kérdései elől. A Főpolgármester nem akart arra válaszolni, hogy miért támogat egy olyan jelöltet, aki „Judapestnek" nevezte Budapestet. Izléstelen, ahogy a baloldali pártok mentegetik a nettó náci Bíró Lászlót - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté hangsúlyozta: nyilvánvalóan önmagáért beszél, hogy a szerencsi körzetben a baloldal egy olyan jelöltet indít, aki a kisvállalkozások megsegítéséről beszél, miközben nem fizeti ki a varrónőket. Újabb politikus szerint is besúgóhálózat működik a Jobbikban. Sneider Tamás után most a párt korábbi kaposvári választókerületi elnöke is ezt állítja. A Sanofi összesen több mint 7 milliárd forintból, 1,2 milliárd forintos állami hozzájárulással bővíti miskolci üzemét - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a beruházás sajtótájékoztatóján. A nyáron újabb fokozatba kapcsolt az online számlázás, így már a százmilliomodik online számla is beérkezett az adóhatósághoz - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az Európai Unió komoly reformját és az európai kontinens jövőjét illető mélyreható vitát szorgalmaz Trócsányi László, a Fidesz EP-képviselője az Euronews hírportálon megjelent véleménycikkében. Az Európai Unió reakciójától függ, hogy lesznek-e a leszboszi menekülttáborban zajlott gyújtogatáshoz hasonló történések - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1-en. Több mint huszonkétmillió forint értékű segélyszállítmányt indított útjára Görögországba, a leszboszi tábor leégése nyomán kialakult helyzet kezelése érdekében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Egyre növekvő a nyomás a déli határzáron, amely azonban betonbiztosan őrzi Magyarország és Európa határait - jelentette ki a Fidesz bevándorlásellenes kabinetjének ülése után a testület elnöke Hercegszántón. Németh Szilárd államtitkár kifejtette: ahhoz, hogy meg lehessen őrizni Magyarország, illetve Európa működőképességét, fel kell tartóztatni a migránsokat, a koronavírus okozta járványhelyzetben pedig ez különös jelentőséggel bír. Európa ma Közép-Európában épül, a magyarok, a szlovákok, a csehek és a lengyelek építik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) átadásán. Kijelentette: a járványtól függetlenül az országoknak működniük kell. Az új és legfontosabb közlekedési projekt Magyarország és Szlovákia között a Budapestet Pozsonyon keresztül Varsóval összekötő gyorsvasút - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a komáromi híd átadása előtt. Magyarország és Szlovákia megmutatta, hogy a világjárvány idején is tud a nemzeteiket összekötő hidakat építeni - jelentette ki Igor Matovic, szlovák miniszterelnök a szlovákiai Révkomáromot Komárommal összekötő új Monostori híd átadásán. Már 29,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 939 ezer, a gyógyultaké pedig 20,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában másfél havi egyenletes ütemű terjedés után ismét gyorsul a koronavírus-járvány: az előző napi rekord után csütörtökön is megközelítette az 1700-at az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. Újra rekordszámú, ezúttal 230 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt Montenegróban, ahol a járvány első hullámában sem vettek nyilvántartásba egyszerre ennyi új fertőzöttet. Nagyon megugrott az igazolt koronavírus-fertőzöttek napi száma Csehországban. Szerdán 2139 fertőzöttet regisztráltak a laboratóriumi vizsgálatok, ami 464-gyel több a keddi adatnál. Csaknem öthavi csúcsra, április vége óta a legmagasabbra emelkedett az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek napi száma Németországban a Robert Koch országos közegészségügyi intézet adatai szerint. Meghaladta a 19 ezret a koronavírus okozta Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma Oroszországban. Indiában rekordot döntött a napi új koronavírus-fertőzöttek száma: 97 894 esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. A román hadsereg hivatalosan átvette az amerikai gyártóktól az első Patriot rakétavédelmi rendszert azon hét üteg közül, amelyek beszerzéséről három éve állapodott meg Washingtonban Donald Trump amerikai és Klaus Iohannis román elnök. Németország felkérte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet, hogy nyújtson segítséget Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus tiltott halálos vegyszerrel történt állítólagos megmérgezésének kivizsgálásához - vált ismertté egy közleményből. Izrael hazatérésre szólította fel a fehérorosz-ukrán határon rekedt haszid zsidó zarándokokat, akik eddig abban bíztak, hogy beengedik őket Ukrajnába, de a kijevi hatóságok a koronavírus-járványra hivatkozva mégis útjukat állják. Heves szélvihar csapott le Finnországra, 150 település mintegy hatvanezer háztartásában nincs áram. Fegyveres rablás gyanúja miatt több embert elfogott a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ szeptember 12-én és 15-én Sopronban és Győrben, közülük négyen köthetők a szeptember 6-án Sopron belvárosában történt fegyveres rabláshoz. Bizonyítottság hiányában felmentette a Zalaegerszegi Törvényszék a nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés vádja alól azt a férfit, akit egy 2007-es nagykanizsai gyilkossággal vádoltak, de csak tavaly fogtak el. Másfél, illetve két év börtönbüntetésre ítélték azt a mohácsi nőt és férfit, akik a nevelésükbe vett három gyermeket bántalmazták, elhanyagolták és érzelmileg kihasználták - közölte a Pécsi Törvényszék. Megnövekedett hanghatásra és a megszokottnál nagyobb légi forgalomra kell számítani több Veszprém megyei település térségében szeptember 17-25. között egy nemzetközi gyakorlat miatt - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Ferencváros hazai pályán 2:1-re legyőzte a horvát Dinamo Zagreb együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában, így biztossá vált, hogy valamelyik európai kupasorozat főtáblájára kerül. Az Európai Labdarúgó Szövetség az eredeti terveknek megfelelően, azaz továbbra is nézők előtt kívánja megrendezni a jövő csütörtöki Bayern München-Sevilla európai Szuperkupa-mérkőzést a Puskás Arénában. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség törölte a 2020/2021-es szezonból az U20-as férfi divízió 1/A világbajnokságot, melyen a magyar csapat is részt vett volna, valamint a női U18-as divízió 1/A vb-t, melynek Győr lett volna a házigazdája. Babos Tímea oldalán a kínai Csang Su-ajjal első mérkőzésén kikapott a római salakpályás tenisztorna női páros versenyében.