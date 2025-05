Németh Szilárd: Egy brüsszeli bábkormány a rezsicsökkentés végét jelentené

Megosztás itt:

A Fidesz alelnöke szerint Magyar Péterék egy olyan Brüsszelt szolgáló bábkormányt hoznának létre, ami a háztartási energiaárakat a mostani két-háromszorosára emelné, miközben lerombolná az energiaszolgáltatás ellátásbiztonságát.

Nemrég tért vissza egy hat országra kiterjedő körútról, amely az energia- és rezsiárakat hasonlította össze. Mi az általános különbség a magyarországi rezsihelyzethez és árképzéshez képest, és mik a legszélsőségesebb példák a magyarországi helyzethez képest?

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), illetve az osztrák Energie-Control Austria által közösen megbízott független, finn VaasaETT hónapról hónapra végzett kutatásaival bizonyítja, hogy Európában hosszú ideje Magyarországon messze a legolcsóbb a lakossági gáz- és villanyáram ára. A havi jelentések alapján nem számítottunk hatalmas meglepetésre a környező országok rezsiárait tekintve, hiszen a legfrissebb, áprilisi kimutatás alapján a román háztartások 1,76-szor, a szlovákok 2,17-szer, a lengyelek 2,68-szor, az osztrákok 3,74-szer, a csehek 3,87-szer, míg a németek 4,41-szer magasabb árat fizettek a gázért. A lakossági áram tekintetében még rosszabb a helyzet. Pozsonyban 2,46-szor, Bukarestben 2,48-szor, Varsóban 3,77-szer, Prágában 4,09-szer, Berlinben 4,67-szer, Bécsben pedig 5,59-szer magasabb árat fizetnek, mint mi Budapesten. Ezek nemcsak a számadatok, ugyanis a rezsikörút során az országok szakembereivel és lakosaival is beszéltünk, és beigazolódott, hogy sokkal rosszabb az európai rezsihelyzet, sokkal többen félnek a téltől, a magas számláktól, mint itthon. Talán a leghajmeresztőbb történetet egy osztrák nagycsaládos édesanya tárta elénk, ugyanis állítása szerint hiába tartoznak a családjával az osztrák felső-közép osztályhoz, mégis jól meg kell fontolniuk, hogy mennyire fűtik fel otthon a szobákat, mivel hatalmas összeget kell kifizetniük a rezsire. Csehországban pedig az sem teszi könnyűvé a helyzetet, hogy mintegy 100 szolgáltató van jelen, ahogy ezt egy prágai energetikai cég szakembere elmondta nekünk.

A Brüsszel kívánságait maximálisan teljesítő magyar balliberális ellenzék, Magyar Péterék pártja vajon milyen energia- és rezsiár-politikát folytatna, mire számíthatnak tőlük a magyar lakossági fogyasztók?

A Tisza–Brüsszel-paktum már tény. Kollár Kinga őszödi beszéde végképp lebuktatta őket. Brüsszel bábkormányt akar itt látni, ami teljesíti a megrendeléseket, és Brüsszel Péter teljesíti is, már most is: beálltak az Ukrajna EU-tagsága mögé, az EP-ben sorra szavazzák meg a háborúpárti, migrációpárti előterjesztéseket és a Tisza nyíltan a rezsicsökkentés ellen is többször szavazott és felszólalt. Egy brüsszeli bábkormány mindenképp a rezsicsökkentés végét jelentené, ugyanis a Manfred Weber–Magyar Péter-paktum része a lakossági energiaárak elengedése, azaz orosz kőolaj- és földgázszankció is. Sőt, az energiaszankciót kiterjesztenék a Roszatom fűtőelemeire és technológiájára, azaz Paks I. működtetését veszélyesen korlátoznák, Paks II. megépítését pedig leállítanák. Az orosz energiahordozók és az atomenergia bojkottja nemcsak a hatósági árakat, de magát az ellátásbiztonságot is padlóra küldené. Miközben Brüsszel Péter itthon prédikál a megélhetésről, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői sumák módon több alkalommal is felléptek a magyar rezsicsökkentés ellen: megszavazták az állásfoglalást, amely felszólít a lakossági energiaár-támogatások – köztük a rezsicsökkentés – felszámolására; a Tisza képviselői EP bizottsági szinten is támogatták a hasonló tartalmú javaslatokat, amelyek szerint a rezsitámogatások „túl magasak”, ezért azokat ki kell vezetni. Mindez egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza Párt Brüsszel elvárásai mentén kész lenne megszüntetni a magyar családokat védő rezsicsökkentést. Ezt nagyon megsínylené a magyarok pénztárcája, egy brüsszeli bábkormánnyal háztartási gáz és áram ára két-háromszorosára nőne (már ha lenne mit kifizetni az azonnal fellépő energiaellátás hiánya miatt).

Az Európai Unió energiapiaci szabályainak és az egyre „méregzöldebb” előírásoknak a kritika nélküli alkalmazása milyen következményekkel járhat Magyarország számára a jövőben?

Brüsszel nem tudja megemészteni, hogy az Orbán-kormány védi a szuverenitását az energiapolitikájában is, amelynek középpontjában a családok, a háztartások, a fogyasztók biztonságos, megfizethető és kiszámítható gáz- és áramellátása áll. Brüsszel eltökélt célja, hogy megszüntesse a magyar rezsicsökkentést, ehhez pedig a hazai baloldal szívesen asszisztál. A régi és az új is. Gyurcsányéknak és Magyar Péteréknek ugyanaz a feladata. A fülünkkel hallhattuk, a szemünkkel láthattuk a beismerést, Kollár Kinga őszödi beszédét, hogy azért tartják vissza a magyarokról az uniós forrásokat, hogy minél nagyobb kárt okozzanak Magyarországnak, minél rosszabb legyen a magyarok életminősége és ezzel hatalomra segítsék Brüsszel embereit. Ezt az új baloldal – már nem a színfalak mögött csinálja, mint a régiek – hanem büszkén, dicsekedve be is vallja, lásd a tiszás Kollár Kinga hencegését a gazdái előtt. Gerzsenyi Gabriella pedig ezért szállt bele két lábbal a rezsicsökkentésbe, féltve a szolgáltatók hasznát, ostorozva a szerinte „felelőtlenül pazarló” fogyasztókat, a magyar családokat. Emellett az elhibázott szankciós politikáról sem szabad megfeledkezni. Ennek köszönhetően az orosz-ukrán háború még mindig tart, cserébe az energiaárakat az egekbe tornázták. Mert Európa ugyanúgy használ orosz energiahordozókat, csak most a szankciók miatt jó drágán, kerülőúton kell azt beszerezni. Oroszország viszont köszöni szépen, ugyanúgy eladja a gázt és olajat. Az atomenergiáról pedig még nem is beszéltünk, pedig Magyarország tekintetében az sem elhanyagolható. Hiszen 2024-ben a hazai áramtermelés 47,1%-át az olcsó atomenergia tette ki. Ezzel az aránnyal harmadikak vagyunk Európában, és ez teszi lehetővé a rezsicsökkentés fenntarthatóságát is. Ezért is fontos, hogy Paks II. minél előbb üzembe álljon, hiszen a cél, hogy minél kevésbé legyen kiszolgáltatott Magyarország. A körút során találkoztunk a Német Iparszövetség elnökével is, aki szerint a német zöldek erőszakos energiapolitikája, az atomerőművek kinyírása, a szélkerekek erőltetése és az olcsó orosz energiaimport szankcionálása vágta padlóra a német gazdaságot, recessziót és versenyhátrányt okozva. És ezért kell a német családoknak négy és félszer magasabb rezsit fizetniük, mint nekünk, magyaroknak.

Ukrajna soron kívüli, gyorsított eljárásban történő európai uniós taggá válása milyen következményekkel járhat az uniós és a magyar energetikai piacra, az energia- és rezsiárakra?

A minap a Manfred Weber vezette Európai Néppárt kongresszust tartott Valenciában. Nagy üdvrivalgás közepette úgy döntöttek, hogy még több fegyvert, még több pénzt kell küldeni Ukrajnába a háború folytatására, és ahogy ők mondják: gyorsított európai uniós tagságot kell adni Ukrajnának, ráadásul mindezt uniós hitelből, vagyis a magyarok is fizetnék Ukrajna csatlakozásának árát. Az ukrán csatlakozás Magyarországot tönkretenné. Ha – a Brüsszel–Tisza-paktumban is megerősített – ukrán csatlakozási terv megvalósulna, akkor az összes EU-s pénzünk Ukrajnába menne, nem pedig az európai – benne a magyar – emberekhez. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy ezt a magyar rezsivédelmi politika túlélhetné, de még az ország gazdasága is hosszú évtizedekre belerokkanna. Minden, amiért eddig megküzdöttünk, minden, amit a gyerekeinkre, unokáinkra szeretnénk hagyni, kámforrá válna. Ukrajna Európai Unióba való erőszakos bepasszírozása minden területre hosszú időre negatív hatással lenne, ami akár az egész EU-t is magával ránthatná. Tartsuk szem előtt, hogy Ukrajna egy vesztes háborúban álló, a jogállamiság látszatát sem keltő, velejéig korrupt, szétlőtt, szétvert, megnyomorított ország. Kijev nem teljesített egyetlen csatlakozási feltételt sem. Azért is fontos, hogy mindenki vegyen részt a VOKS 2025-ön, és szavazzon nemmel, hogy a felvétel semmiképpen se történhessen meg, és ne küldhessék a magyarok pénzét Ukrajnába, ne okozhassanak visszafordíthatatlan károkat a magyar gazdaságnak, a magyar embereknek!

Forrás: Origo.hu

Fotó: MTI