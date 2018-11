Németh Szilárd: Az elvtársak gallyra vágták a fegyvergyártást

A Magyar Honvédség fejlesztése jelenleg is zajlik, ennek jó példája, hogy Magyarországon gyártott kézifegyverekkel látják el a magyar katonákat – mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára a Hír TV Péntek 9 című műsorában.

Nincs könnyű helyzetben a Magyar Honvédség, hiszen az előző rendszerben fejlesztés helyett rombolás történt, aminek hatása a mai napig érezhető.

„Arról szólt Dobó István, hogy a falak ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében vagyon, de azért mégis jó, hogy ha van fegyverünk – mondta Németh a legendás egri várkapitányt is idézve. – Milyen legyen ez a fegyver? Olyan, amivel a hazánkat tudjuk szolgálni, de ha lehet, magyar fegyver legyen. Nagyon nehéz a feladatunk, hiszen az elvtársak gallyra vágták a hazai fegyvergyártást.”

Az államtitkár szerint a Magyarországon gyártott kézifegyverből a honvédségen túl a rendőrségnek is jut, hosszútávon pedig külföldre is adnak el belőle. „Az a terv, hogy el is adjuk ezeket a fegyvereket” – árulta el Németh Szilárd, hozzátéve, hogy elsősorban a tüzérséget és a légierőt kell fejleszteniük.

Az ellenzék közben minden megtesz, hogy lejárassa a rendszert – véli Németh, aki a honvédelmi bizottság alelnökeként érzékeny katonai információkat kiszolgáltató Demeter Mártáról külön is szólt.

„Demeter Márta a Magyar Honvédség szövetségese kellene, hogy legyen, hiszen a haza védelme nem párt, hanem össznemzeti kérdés. Aki elvállalja ezt a pozíciót, nem szolgáltathat ki adatokat” – szögezte le Németh Szilárd. Hozzátette, hogy Demeterék célja nem Orbán Viktor miniszterelnök lejáratása, hanem a hadsereg legyengítése volt.