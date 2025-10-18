Németh Balázs: Rengetegen jönnek aláírni a brüsszeli háborús tervek elleni petíciót + videó

Megosztás itt:

Németh Balázs: "Rengetegen jönnek aláírni a brüsszeli háborús tervek elleni petíciót, mert pontosan érzik, hogy Brüsszel, a liberális-bürokraták beleakarják rángatni Európát egy háborúba, egy felesleges háborúba, ami nem a mi háborúnk. És beleakarják rángatni Magyarországot is. És a magyar kormány és Orbán Viktor az, aki garancia arra, hogy ne menjünk háborúba. Ne vigyék el a magyar fiatalokat, ne vigyék el a magyar családok pénzét."