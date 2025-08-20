Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó

A MÁV-on élcelődött Geszti Péter. Az újfent az előadói rétegből érkező kritika mellett Monitor című műsorunkban nem ment el szó nélkül Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője sem, aki szerint semmi másról nincs szó, mint az emberek hergeléséről, hogy „ebben az országban minden rossz”.
Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.
A demokratikus magyar állam erejét a választópolgárok szavazata adja, 1990-ben ezzel az erővel zártuk le hazánkban a kommunizmus, majd 2010-ben a posztkommunizmus korszakát, 2010 óta ez az erő viszi előre az országot - jelentette ki Kövér László kedden Zalaegerszegen.
Egyre csak fokozódik a gyűlölet a Tisza Pártban, közben Ruszin-Szendi Romulusz ügyeinek sincs vége. Természetesen a Trump–Zelenszkij-találkozó mellett sem megyünk el szó nélkül. A Rapid délutáni adásában Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója és Szabó Gergő, a Pestisrácok.hu munkatársa elemzi a témákat.