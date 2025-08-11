Németh Balázs: A magyarok nem bízzák az országot a Tisza Pártra + videó

A magyar emberek nem fogják egy olyan szedett-vedett csapatra bízni az ország irányítását, mint a Tisza párt - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs arra reagált, hogy a balliberális politológus, Kéri László pestisesnek bélyegezte a Fidesz szavazókat, míg felesége Petschnig Mária Zita a kormány intézkedéseit támadta.
