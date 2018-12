Németh: A haza védelmében sem lehet az ellenzékre számítani

2018. DECEMBER 12., SZERDA MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁT, EZZEL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE KÉT PONTON VÁLTOZOTT. 400-RA NÕTT AZ EGY ÉVBEN ELRENDELHETÕ TÚLÓRASZÁM, VALAMINT 36 HÓNAPRA BÕVÜLT A MUNKAIDÕKERET ELSZÁMOLÁSA AZ EGYENLÕTLEN MUNKAIDÕ-BEOSZTÁSBAN DOLGOZÓKNÁL VG.HU. AZ ELLENZÉK A PULPITUS ELFOGLALÁSÁVAL PRÓBÁLTA AKADÁLYOZNI A TÖRVÉNY ELFOGADÁSÁT. KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK SAJÁT HELYÉRÕL NYITOTTA MEG AZ ÜLÉST ÉS SZANKCIÓKAT ÍGÉRT AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕKNEK. KÖVÉR LÁSZLÓ: A MAGYAR DEMOKRÁCIA ELMÚLT 28 ÉVES TÖRTÉNETÉBEN PÉLDÁTLAN OBSTRUKCIÓS KÍSÉRLET TÖRTÉNT. A KDNP SZERINT SZÉGYENLETES ESEMÉNYEK HELYSZÍNE VOLT A PARLAMENTI SZAVAZÁS IDEJE ALATT AZ ORSZÁGHÁZ. FONTOS ÉS JÓ TÖRVÉNYT ALKOTTUNK - NYILATKOZTA ÚJSÁGÍRÓKNAK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETEI A A NEMZETI MUNKAÜGYI KEREKASZTAL ÖSSZEHÍVÁSÁT KÖVETELIK A KORMÁNYTÓL. A KÖZIGAZGATÁSI JOGVITÁK RENDEZÉSÉRE ÖNÁLLÓ, KÉTSZINTÛ BÍRÓSÁGI RENDSZER LÉTESÜL DÖNTÖTT AZ ORSZÁGGYÛLÉS. FELJELENTÉST TETT A BUDAPESTI E-JEGYRENDSZER ÜGYÉBEN TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER ÉS BAGDY GÁBOR FÕPOLGÁRMESTER-HELYETTES. KÉTMILLIÁRD FORINTOS UNIÓS TÁMOGATÁSSAL KORSZERÛSÍTIK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KLINIKÁINAK GYÓGYSZERELLÁTÁSÁT. ITM ÁLLAMTITKÁR: ÖTVEN TELEPÜLÉSEN INDUL EL A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁST ÉS ÉRZÉKENYÍTÉST CÉLZÓ TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT! PROGRAM. AGRÁRMARKETING CENTRUM: VÁRAKOZÁSON FELÜLI SIKERREL ZÁRULT AZ ÕSZI MÉZFOGYASZTÁST ÖSZTÖNZÕ KAMPÁNY. INGATLAN.COM: EGYRE NAGYOBB A PANELLAKÁS-KERESLET, AZ INGATLANOK DRÁGULÁSA MIATT EMELKEDIK AZ OLCSÓBB LAKÁSOK IRÁNTI IGÉNY. KSH: 5,9 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS OKTÓBERBEN, AZ EGY ÉVVEL KORÁBBI ADATOKHOZ KÉPEST. LÖVÖLDÖZÉS VOLT KEDD ESTE STRASBOURG KÖZPONTJÁBAN, EGY KARÁCSONYI VÁSÁR KÖZELÉBEN, HÁROM EMBER MEGHALT, 12-EN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. AZ ELKÖVETÕ EGY BÜNTETETT ELÕÉLETÛ, 29 ÉVES FÉRFI, AKI SZEREPEL A SZÉLSÕSÉGES ELEMEKET SOROLÓ S-LISTÁN LE FIGARO. A HATÓSÁGOK KERESIK A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJÉNEK TESTVÉRÉT IS DER TAGESSPIEGEL. A PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG SZERINT TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT STRASBOURGBAN. ROLAND RIES STRASBOURGI POLGÁRMESTER SÚLYOS INCIDENSNEK NEVEZETE A LÖVÖLDÖZÉST ÉS AZT ÜZENI: LÉLEKBEN AZ ÁLDOZATOKKAL VANNAK. FRANCIA BELÜGYMINISZTER-HELYETTES: STRASBOURGBAN NEM BIZTOS, HOGY TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT. MATTEO SALVINI: A TERRORISTÁKAT MEG KELL TALÁLNI, MEGÁLLÍTANI, FELSZÁMOLNI EURÓPÁBAN, MINDEN TÖRVÉNYES ESZKÖZZEL. KOVÁCS ZOLTÁN A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉST KÖVETÕEN BRÜSSZELBEN KIEMELTE, A TERROR A MIGRÁCIÓVAL BEKÖLTÖZÖTT EURÓPÁBA. HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTA AZ EU KÖVETKEZÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAIT TÖMÖRÍTÕ TANÁCS. AZ EURÓPAI PARLAMENT JÓVÁHAGYTA AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS JAPÁN KÖZÖTTI SZABADKERESKEDELMI SZERZÕDÉST. ÓVADÉK ELLENÉBEN ELENGEDIK A HUAWEI KANADÁBAN LETARTÓZTATOTT PÉNZÜGYI IGAZGATÓJÁT, DÖNTÖTT AZ ILLETÉKES VANCOUVERI BÍRÓSÁG. POROSENKO ISMÉT ÜZENT PUTYINNAK: AZ UKRÁN TENGERÉSZEK ELLENI TÁMADÁS A KERCSI-SZOROSNÁL NEM HATÁRINCIDENS VOLT, HANEM HÁBORÚS CSELEKMÉNY - FOX NEWS. A SZÜKSÉGESNÉL TÖBB KONZERVATÍV PÁRTI KÉPVISELÕ JELEZTE, HOGY THERESA MAYT KÍVÁNJA TÁMOGATNI A PÁRT ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT BIZALMI SZAVAZÁSON. THERESA MAY: HA A KORMÁNYZÓ KONZERVATÍV PÁRT ÉLÉN VEZETÕVÁLTÁS TÖRTÉNNE, AZ KÉSLELTETHETNÉ, AKÁR LE IS ÁLLÍTHATNÁ A BREXIT FOLYAMATÁT. AZ UNIÓS BÍRÓSÁG HELYBENHAGYTA A KORÁBBI EGYIPTOMI ELNÖKKEL SZEMBEN HOZOTT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁT. POLITICO: DONALD TRUMP SZERINT AZ EMBEREK "FELLÁZADNÁNAK", HA ALKOTMÁNYOS ELJÁRÁS KERETÉBEN ELTÁVOLÍTANÁK ÕT AZ AMERIKAI ELNÖKI HIVATALBÓL. AZ RMDSZ TÁMOGATÁSA NÉLKÜL NEM TUD SARKALATOS TÖRVÉNYT ELFOGADNI A BUKARESTI SZOCIÁLLIBERÁLIS KOALÍCIÓ. OROSZ ÛRKUTATÁSI VÁLLALAT: A SZOJUZ ÛRHAJÓN KELETKEZETT APRÓ LYUK NEM VESZÉLYEZTETI A LEGÉNYSÉG VISSZATÉRÉSÉT. HELYI SAJTÓ: FELROBBANT EGY TÛZIJÁTÉK KÉSZLET KÖZÉP-MEXIKÓBAN, LEGKEVESEBB NYOLC EMBER MEGHALT ÉS ÖTVENHÁROM MEGSÉRÜLT. KIVÉGEZTEK TEXASBAN EGY RABOT, AKI 25 ÉVVEL EZELÕTT AGYONLÕTT EGY FÉRFIT EGY FEGYVERES RABLÁS SORÁN. ÉLETÉNEK 82. ÉVÉBEN SZERDÁN ELHUNYT KÓSA FERENC KOSSUTH- ÉS BALÁZS BÉLA-DÍJAS MAGYAR FILMRENDEZÕ. KATASZTRÓFAVÉDELEM: TELJESEN LEÉGETT EGY FAHÁZ SÁMSONKERTBEN, EGY EMBER MEGHALT. 8 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL SÚJTOTT A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK KEDDEN EGY BOLGÁR FÉRFIT, AKI 23 KG MARIHUÁNÁT PRÓBÁLT MEG AUSZTRIÁBA CSEMPÉSZNI. A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG HÉTFÕN HONLAPJÁN.