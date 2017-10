Nemes: A BKV becsapja a dolgozókat

Újsághirdetésekben, illetve szórólapokon ajánl állást buszsofőröknek a BKV. Ezen a havi fizetési ígéret négyszázezer forint. A jelenleg alkalmazásban lévő dolgozók felháborítónak tartják a hirdetés szövegét, és magasabb fizetést követelnek, mivel ők több 10 ezer forinttal kevesebbet keresnek annál, mint ami a hirdetésben áll.

Az egyik munkavállalói szakszervezet a bérek kiegyenlítése érdekében aláírásokat gyűjt.

Nagyon felháborodtak a dolgozók pontosan azért, mert az egy jó hír lenne önmagában, hogy az új felvételes dolgozók bruttó ötszázezer forintos keresetet tudnak elérni, csak ez a szám nem igaz. Tehát az az ajánlat, ami ajánlatként jelent meg a hirdetésben, egyrészt nem igaz, tehát a BKV becsapja a dolgozókat, másrészt az évek óta itt dolgozó kollégák között pedig feszültségeket generál ez a helyzet, nem véletlen, hogy támogatják az aláírásgyűjtési akciónkat – nyilatkozta Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

A falsnak ítélt szórólapokról a politikai pártoknak is van véleménye. A Jobbik a bérunió szükségességére emlékeztet.

Éppen azért, hogy ezek a bérkülönbségek ne jelenjenek meg és hosszú távon felszámolásra kerüljenek, a Jobbik béruniós aláírásgyűjtést kezdeményezett. Ez egy európai polgári kezdeményezés, aminek az a célja, hogy az unión belül jelentkező bérszakadékot, ezt a hihetetlen bérkülönbséget, hogy az egyik és a másik tagállam között akár 4-5-6 szoros bérfeszültség is jelentkezik, felszámolja – mondta a párt fővárosi képviselője, Tokody Marcell.

A szocialisták szerint a BKV a működésképtelenség szélén áll.

Az a bérfeszültség, amit tudatosan előállít a városvezetés, ez már most működésképtelenné teheti a BKV-t. Évek óta tart ez a tendencia, csak a tavalyi évben közel ezer munkavállaló hagyta ott a BKV-t, nagy részben sofőrök, szerelők, akik az operatív kiszolgálást és az üzembiztonságot jelentik. Tömegesen hagyták el. Most is van olyan tudásunk, hogyha nem rendezi a főváros ezt a bérfeszültséget, akkor lehet, hogy felvesznek ötven új sofőrt, de kétszáz fogja otthagyni a BKV-t – nyilatkozta Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője.

A közlekedési vállalat közleményben cáfolt. Az írják: egy dolgozót sem ér hátrányos megkülönböztetés sem most, sem a jövőben a cégnél. Azt is hozzáteszik, hogy a legmagasabb fizetés, amit hazavihet egy járművezető, az bruttó háromszázezer forint. A BKV rendszeréből háromszáz buszsofőr hiányzik.