2018. január 2.,
kedd, Ábel napja

Nemes: A bérfejlesztés látszólagos, mindenki elégedetlen

Hír TV

2018. január 2., kedd 09:07, frissítve: kedd 09:39

Megalázónak tartják a BKV-dolgozók a cég 12 százalékos béremelési ajánlatát.

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet nem is írta alá a javaslatot. Közben hamarosan nehéz helyzetbe kerülhet a közlekedési vállalat, mert az egyik érdekképviseletnél már csaknem ezer BKV-dolgozó helyezte letétbe feltételes felmondólevelét, akik elégedetlenek a fizetéssel és a munkakörülményekkel. Ezzel párhuzamosan folyamatosan távoznak alkalmazottak a cégtől, és más utat keresnek – mondta Reggeli járat című műsorunkban Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

Ez nagyon magas szám; ha belegondolunk, hogy csak autóbusz-vezetőből 2100 dolgozik a BKV-nál, nyilván vannak még villamosvezetők, és egyéb ágazatokban is dolgoznak még kollégák. Tehát ez a szám magas, és mutatja az elégedetlenséget, hogy jelenleg is nagyon sok kolléga távozik a BKV-tól. Tehát függetlenül attól, hogy ilyen jellegű látszólagos bérfejlesztési ajánlat látott napvilágot, nem elégedettek a dolgozók és beadják a felmondást és más utat keresnek maguknak – mondta Nemes Gábor.

Tekintse meg a teljes beszélgetést!

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Nemes GáborReggeli járat

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