Nemcsak egy erőszak lehet az afgán férfi számláján

Két újabb áldozata jelentkezett a rendőrségen annak az afgán férfinak, akit azzal gyanúsítanak, hogy vasárnap hajnalban megerőszakolt egy nőt egy budapesti gyrosos mosdójában. A bejelentők a híradásokban szereplő fotón ismerték fel a férfit. Közben S.B. Ahmad ellen európai elfogatóparancsot adott ki a rendőrség. A budapesti rendőr-főkapitány külön nyomozócsoportot hozott létre az elkövető elfogására. A rendőrök a férfi lehetséges menekülési útvonalait is ellenőrzik.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az afgán férfit szexuális kényszerítés miatt továbbra is keresi, a nyomozócsoport folyamatosan dolgozik, és jelenlegi adataink szerint további két bűncselekményt, szeméremsértést is elkövetett az afgán férfi, így emiatt is keresi hatóságunk” – erősítette meg Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.