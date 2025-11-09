Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

Megosztás itt:

A biztonsági incidens körüli kérdések miatt pedig egyre többen vonják kétségbe Magyar Péterék adatkezelési gyakorlatát - erről ír a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a Tisza párt által létrehozott pénzügyi támogatási rendszer tagsága is csökken.

Célpont című műsorunknak egy férfi jelezte - bár szerepel a listán - nem töltötte a Tisza Világ alkalmazást. Ezzel pedig nincs egyedül. Több közéleti szereplő járt hasonlóan.

A mobiltelefonos applikáció mellett például a Tisza Párt létrehozta az úgynevezett Rendszerváltó Kártyát. Ennél pedig nemcsak személyes, hanem bankkártya adatokat is elkérnek.

A HírTV birtokába jutott egy Tisza-szigeteknek szóló kommunikációs oktatási segédanyag,

ami egyebek mellett a Rendszerváltó Kártya szerepéről szól. Ebben leírják, hogy Magyar Péteréknek szükségük van a bevételre, amit a támogatóktól remélnek. Akik pedig rendszeresen fizetnek, azoknak előnyöket ígérnek, mint például exkluzív rendezvényeken való részvétel, online tartalmak, webshop kedvezmények. Sőt, az is kiderül a dokumentumból, hogy csak az lehet párttag, aki már legalább három hónapja rendelkezik Rendszerváltó Kártyával.