Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 09. Vasárnap Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Ez történt Budapesten

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

2025. november 09., vasárnap 12:37 | HírTV
Magyar Péter Tisza Világ applikáció adatszivárgási botrány

Olyan személyek adatai is kiszivároghattak a Tisza Világ nevű alkalmazásból, akik elmondásuk szerint nem töltötték le az applikációt.

  • Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

A biztonsági incidens körüli kérdések miatt pedig egyre többen vonják kétségbe Magyar Péterék adatkezelési gyakorlatát - erről ír a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a Tisza párt által létrehozott pénzügyi támogatási rendszer tagsága is csökken.

Célpont című műsorunknak egy férfi jelezte - bár szerepel a listán - nem töltötte a Tisza Világ alkalmazást. Ezzel pedig nincs egyedül. Több közéleti szereplő járt hasonlóan.

A mobiltelefonos applikáció mellett például a Tisza Párt létrehozta az úgynevezett Rendszerváltó Kártyát. Ennél pedig nemcsak személyes, hanem bankkártya adatokat is elkérnek.

A HírTV birtokába jutott egy Tisza-szigeteknek szóló kommunikációs oktatási segédanyag,

ami egyebek mellett a Rendszerváltó Kártya szerepéről szól. Ebben leírják, hogy Magyar Péteréknek szükségük van a bevételre, amit a támogatóktól remélnek. Akik pedig rendszeresen fizetnek, azoknak előnyöket ígérnek, mint például exkluzív rendezvényeken való részvétel, online tartalmak, webshop kedvezmények. Sőt, az is kiderül a dokumentumból, hogy csak az lehet párttag, aki már legalább három hónapja rendelkezik Rendszerváltó Kártyával.

 

 

 

További híreink

Jön az év leglátványosabb szuperholdja, mutatjuk, mikor kémlelje az eget

Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában

Novemberi pénzhoroszkóp: búsás gazdagság vár erre a csillagjegyre

Elek Gábor dühösen üzent a bravúrgyőzelem után, Katrine Lunde a jövőjéről beszélt lapunknak

Ettől a hozzávalótól lesz isteni a sült tök

Itt a megfejtés, miért híznak rengetegen úgy, hogy alig esznek

A magyar delegáció jóval túlteljesítette a minimálisan kitűzött célt Washingtonban

6 ártalmatlannak tűnő szokás, ami idő előtt öregíti az agyunkat

Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó

További híreink

Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
2
Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó
3
Bűncselekmény történt – Interaktív térkép készült a Tisza Párt kiszivárgott adataiból + videó
4
Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó
5
Nincs több sorban állás? Itt az új „ömlesztős” automata, ami percenként 100 palackot nyel el
6
Alig van túlélője egy malajziai hajószerencsétlenségnek
7
Egy kulisszák mögötti videót osztott meg Orbán Viktor + videó
8
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza
9
A magyar delegáció jóval túlteljesítette a minimálisan kitűzött célt Washingtonban
10
Újabb félmilliárd a hit és a zene szolgálatában: Indul a vallásos könnyűzenei pályázat

Legfrissebb híreink

Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó

Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó

 Pénzügyi védőpajzsról állapodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. A miniszterelnök rámutatott: az egyezség értelmében ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, az ország pénzügyi rendszerét, akkor szavukat adták az amerikaiak, hogy a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!