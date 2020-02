Nem zavarja az ellenzéki pártokat, hogy tolvajoknak tartja őket a Jobbik

Nem szólítja fel lemondásra a rasszista bűncselekmény miatt börtönre ítélt Szabó Balázs újpesti jobbikos önkormányzati képviselőt a kerület Momentumos polgármestere. Déri Tibor szerint ez a Jobbik belügye. Bojkottot hirdetett Karácsony Gergely főpolgármester a Hír TV ellen, mert szerinte a Kitörés napi megemlékezésről szóló riportunkban a neonácikat mentegettük, holott az eseményekről csatornánk korrekten tudósított. Az MSZP baráti gesztusnak szánta a DK felé, hogy több politikusuk is részt vett Gyurcsány Ferenc vasárnapi évértékelőjén - erről Kunhalmi Ágnes beszélt. A szocialista országgyűlési képviselő szerint abban egyetértenek Gyurcsány Ferenccel, hogy a baloldali pártoknak közös miniszterelnök-jelöltet kell állítaniuk 2022-ben. Megszülettek az első támogatói döntések a 2 milliárd forint keretösszegű, új, feltételesen visszatérítendő finanszírozási formát alkalmazó technológiai modernizációt támogató pályázat keretében - közölte Rákossy Balázs államtitkár. A magyar iparvállalatok technológiai és energiahatékonysági fejlesztéseit támogató Irinyi tervre mától lehet pályázni - mondta György László államtitkár az M1-en. A múlt évben 2268 milliárd forinttal, ezen belül decemberben 283 milliárd forinttal nőtt a háztartások portfóliójában lévő állampapír-állomány - derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium folytatja a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket az utakon; a kedden kezdődő háromnapos akcióban elsősorban a teherautók és buszok műszaki állapotát vizsgálják - közölte Schanda Tamás parlamenti államtitkár. Felértékelődik az erdők szerepe a mezőgazdaságon belül, mindez pedig nemcsak a támogatáspolitikában, hanem az Agrárminisztérium szervezetén belül is megmutatkozik, ahol februártól helyettes államtitkár felel az erdőkért - írja a Magyar Nemzet. Ahhoz, hogy a 21. század magyar mezőgazdasága versenyképes maradjon, minden termelőnek meg kell kezdenie az átállást a digitális, precíziós gazdálkodásra – mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. Kétszázmillió forintot nyert el a Békés megyei Doboz nagyközség a szegregáció felszámolására - tájékoztat a projektgazda. Fontos, hogy minél előbb cselekvéssé váljon az üldözött keresztények iránti elköteleződés - mondta Azbej Tristan államtitkár az M1-en. Továbbra sem tudni arról, hogy lenne bárhol a világban olyan magyar állampolgár, akit megfertőzött a koronavírus - írta Menczer Tamás államtitkár Facebook-oldalán. Több Budapestet érintő repülőjáratot kellett törölni az Európa-szerte viharos időjárás miatt - közölte a Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója. Közös úton jár Németország és Magyarország, gazdaságuk nagyon szorosan összekapcsolódott - mondta Angela Merkel német kancellár Berlinben, az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélése előtt. Biztosan találnak olyan megállapodási lehetőséget az Európai Unió következő, többéves költségvetése ügyében, amely mindenkinek jó lesz, de ehhez még idő kell - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Berlinben. A globális és az európai klímacélok elérést csak az atomenergia felhasználásával lehet elérni - ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte Bécsben, ahová a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség találkozójára érkezett. Az Országos Örmény Önkormányzat mindent megtesz a magyar-örmény diplomácia kapcsolatok helyreállításáért - mondta a szervezet elnöke, Akopján Nikogosz az Országgyűlés nemzetiségi bizottságának ülésén. Alkotmányossági panaszt emelnek a kétkamarás román parlament szociáldemokrata házelnökei Klaus Iohannis ellen, amiért a jobboldali államfő ismét a múlt héten leváltott Ludovic Orban ügyvivő miniszterelnöknek adott kormányalakítási megbízást. Bejelentette távozását pártvezetői tisztségéből Annegret Kramp-Karrenbauer, a német Kereszténydemokrata Unió elnöke - jelentették német hírportálok. Horvátország 2023-tól a NATO-szövetségeseket kérheti fel légtere védelmének ellenőrzésére, s ezt a feladatot valószínűleg Magyarország és Olaszország látja majd el - írta a Jutarnji List című horvát napilap. 910-re nőtt a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak a száma Kínában - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. A Kínában nemrégiben megjelent új vírus aggasztó terjedése miatt az európai uniós tagállamok egészségügyi miniszterei rendkívüli ülést tartanak csütörtökön Brüsszelben, amely „segíteni fogja a tagállamok fellépésének összehangolását”. Újabb csoport németet szállítottak haza a kínai Vuhanból, az új típusú koronavírus okozta járvány gócpontjából, német illetékesek szerint mind a húszan jól vannak, és egyikük sem fertőzött. Súlyos és küszöbönálló közegészségügyi fenyegetésnek minősítette az új koronavírus okozta járványt Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Legkevesebb 9 ember életét vesztette - köztük 6 gyerek - egy orosz légicsapásban Észak-Szíriában egy menekültekkel teli településen - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Legkevesebb harminc embert gyilkoltak meg Nigéria északkeleti részén, Borno államban az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartomány nevű dzsihadista csoport fegyveresei. Ismét török egységeket lőtt a szíriai kormányerők tüzérsége az ellenzéki fegyveresek utolsó bástyájának számító, északnyugati Idlíb tartományban. A támadásban öt török katona meghalt, öt másik megsebesült. Többséget szerzett a bakui parlamentben az előrehozott választáson Ilham Aliyev azeri államfő pártja. Washington a kínai haderő négy tagja ellen emel összesen 9 rendbeli vádat több mint százmillió amerikai adatainak ellopásáért az úgynevezett Equifax-botrányban - jelentette be William Barr amerikai igazságügyi miniszter. Felfegyverzett katonákkal próbált nyomást gyakorolni a salvadori államfő a törvényhozásra annak érdekében, hogy a parlament hagyja jóvá a bűnbandák ellen kidolgozott – 109 millió dolláros hitel felvételével járó – új biztonsági tervének finanszírozását. Kegyelemben részesített mintegy 2300 elítéltet Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az 1979-es iszlám forradalom 41. évfordulója alkalmából. Észak-Európában is fennakadásokat okozott a viharos időjárás a légi és vasúti közlekedésben, a viharnak Svédországban egy halálos áldozata is van. Közlekedési fennakadásokat és károkat okozott Németországban egy viharfront, amely orkán erejű széllökésekkel vonul át az ország felett. Bajorországban több tízezer háztartás áram nélkül maradt és sok helyen megbénult a közlekedés. A Lengyelország felett is tomboló Ciara vihar miatt több mint 55 ezer háztartás maradt áram nélkül, épületeket rongált meg, és közlekedési fennakadásokat okozott – közölte a lengyel kormány. Sajtóértesülések szerint két halálos áldozata is van a szélnek. Egészségi okokra hivatkozva Kubába utazott Evo Morales megbuktatott bolíviai elnök - közölte sajtótitkársága Buenos Airesben. Zaklatás miatt letartóztatta a bíróság a sólyi gyerekgyilkosságért tizenöt év szabadságvesztésre ítélt fiú apját, aki az áldozat családját fenyegette az interneten - közölte a Veszprém Megyei Főügyészség A gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtása március 1-jétől a gyámhatóság helyett a bíróságnál kezdeményezhető nemperes eljárásban - közölte az Országos Bírósági Hivatal. Testi sértés miatt vádat emeltek egy zalaegerszegi kutyatulajdonos ellen, mert az állat a lakásból kiszabadulva megtámadott az utcán egy járókelőt és maradandó fogyatékosságot okozott - tájékoztat a Zala Megyei Főügyészség. Az erős szél miatt holnapra Zala és Baranya megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főpolgármesteri Hivatal: Karácsony Gergely főpolgármester az autósokat és a gyalogosokat is arra kéri, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az autósok az esetleg leszakadó ágak, hulló cserepek miatt körültekintően válasszanak parkolóhelyet. A viharos nyugat-európai időjárási viszonyok miatt Frankfurtban rekedt a magyar férfi vízilabda-válogatott, így kérdésessé vált a franciák elleni keddi világliga-selejtező megrendezése. A kötöttfogásúak 77 kilogrammos kategóriájában szereplő Lévai Zoltán és a 2017-ben Európa-bajnok Lőrincz Viktor a 87 kilósok között bejutott az elődöntőbe a római birkózó Európa-bajnokság nyitónapján. A 2022-es pekingi téli olimpia utolsó kvalifikációs körébe jutott a magyar férfi jégkorong-válogatott, mivel 4:1-re legyőzte a brit csapatot, ezzel az élen végzett a nottinghami selejtezőtornán. Női kézilabda EHF Kupa, csoportkör: DHK Baník Most (cseh)-DVSC Schaeffler 28:29 Női kézilabda EHF Kupa: Érd HC - CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud (román) 24:24 Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke együttműködési megállapodást írt alá a japán Tocsigi prefektúra vezetőivel.