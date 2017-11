Az LMP sem zárná ki az együttműködést a Jobbikkal

Nem zárkózna el a Jobbikkal való együttműködéstől az LMP, ha a helyzet valóban úgy kívánná, a párt szóvivője szerint ugyanakkor nem időszerű a kérdés. Kanász-Nagy Máté Vona Gáborhoz hasonlóan úgy látja: bármilyen egyeztetésről csak a választások után érdemes beszélni.

„Ez a kongresszusi határozat valóban nem zárja ki a Jobbikkal való leendő együttműködést, ugyanakkor nagyon határozottan azt gondoljuk, hogy nem szeretnénk belecsúszni ebbe az együttműködési összefogás retorikába, amibe, úgy látszik, most a Jobbik is belecsúszott. Hiszen azoknak, akik az összefogásról beszélnek, a támogatottsága egyre csökken. Tehát ha mi szeretnénk a kormányváltást, márpedig nagyon szeretnénk, akkor most nem ez a feladatunk. A feladatunk az, hogy a választók problémájáról beszéljünk, erre kínáljunk megoldásokat” – emelte ki.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: