„Nem volt meg a tuti recept a baloldal részéről”

Megosztás itt:

A baloldalhoz köthető kutatócégek magyarázkodnak és erőforrásfölényre hivatkoznak a jobboldal kapcsán, Deák Dániel azonban ezt gyenge magyarázkodásnak látja, hiszen a költések nyomon követése által látszik, hogy több száz millió forintot áldozott a baloldal a kampányra. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint aki hatalmon van, annak több lehetősége van, ez azonban nem magyar sajátosság, minden demokráciában így van.

A választási kampányban az ellenzéki plakátok azt sugallták, hogy tulajdonképpen minden intézkedés marad, csak Orbán megy, így az emberek fejében az volt, miért váltsuk le Orbánt, ha egyébként minden marad? – világított rá az elemző, hozzátéve:

nem volt mondanivaló a baloldalon.

Elmondta, csak a Századvég és a XXI. Század Intézet rengeteg könyvet adott ki az utóbbi években, a baloldalon tudományos munkákat, mélyenszántó gondolatokat, műhelymunkát nem láttunk.

Márki-Zay Péter személye ugyancsak taszító volt a baloldali szimpatizánsoknak, társadalmi megítélése hónapról hónapra zuhant – hangsúlyozta az elemző.

A választók sértegetése értelemszerűen nem vezetett célra, most pedig a Jobbikot teszik bűnbakká, a baloldal szerint a Jobbik szavazótáborának elvesztése okozta a baloldal számára lesújtó eredményt. Deák Dániel szerint azonban a több mint 800 ezer szavazó nem csupán a Jobbiktól vándorolt át, más ellenzéki pártok korábbi szavazói közül is sokan szavaztak a Fideszre.

Palócz André úgy vélte, a baloldal megpróbált amerikai mintára előválasztást csinálni, azonban be kell vallani, hogy nem sikerült egy erős miniszterelnöki karaktert felépíteni.

A Századvég Alapítvány vezető elemzője elmondta, amikor kitört a háború, a Fidesz nem tétovázott, határozott válasszal állt elő, amelynek lényege a békepártiság volt, hogy nem küldünk fegyvert és katonákat háborús térségbe. Márki-Zay azonban rögtön elkezdett magyarázkodni, így kialakult róla az a vélemény jobb- és baloldalon egyaránt, hogy ő bizony küldene katonákat Ukrajnába.

Az elemző a Gyurcsány-faktort is megemlítette, hiszen a Századvég mérése szerint 76 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy látják Márki-Zay Péter mögött Gyurcsány irányítását.

Deák Dániel szerint a levélszavazatok nem fognak már érdemben változtatni az eredményeken, talán egy mandátumot kaphat az ellenzék egy billegő budapesti kerületben. Az elemző arról is beszélt, hogy míg októberben még egyenlően mérték a versenyt a kutatócégek, onnantól kezdve folyamatosan nyílt szét az olló a kormánypártok javára.

A vidéki eredmények kapcsán Palócz André rámutatott, a baloldal folyamatosan arra figyelt, hogy mit írnak róla, nem pedig a saját üzenetükre. – A vidéki szavazók megnyeréséhez nem elég a 444-gyel és a Telexszel cikkeket íratni – fogalmazott. Szavai szerint az egyéni képviselőt nem azért választják meg az emberek, hogy nagy ideológiai vitákat folytasson, hanem azért, hogy a körzetet képviselje, azonban ha a képviselő nincs ott a körzetben, nem is tudja, hogy milyen problémák állnak ott fenn.

Budapesten erős az ellenzék, de közel sem annyira, mint amennyire korábban volt, a Fidesz azonban tudott javítani a számok tekintetében, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a budapestiek nagy százaléka ignorálja a fővárosban felmerülő problémákat, megbocsátják a városvezetés hibáit – fejtette ki az Palócz André.

Deák Dániel úgy folytatta, Budapesten valóban javított a Fidesz, ez abból is látszik, hogy a 13. kerületben, amely mindig baloldali volt, ott is 30 százalékot ért el. Szerinte a fővárosban büntetik a Karácsony-féle városvezetést az ellenzéki szavazók, azonban azt látjuk, hogy Budapesten sokkal kevesebben élnek családban; ha több családos van vidéken és több családtámogatást kapnak, akkor természetes, hogy a családokat támogató politikai erőre fognak szavazni.

– Nincs meg a tuti recept a baloldal részéről – mondta Palócz André arra utalva, hogy sem külön-külön indulva, sem részleges, most pedig teljes összefogással sem tudták megverni a Fidesz–KDNP-t. Mint mondta,

a Jobbik erővel próbálta magát a jobb–bal tengelyen balra tenni, de egy ilyen váltást, ami ennyire érinti az öndefiníciót, nem lehet csinálni, mert a szavazók büntetik.

Az elemző felhívta rá a figyelmet, nem lehet felidézni, hogy pontosan milyen programmal, jelszavakkal kampányolt a baloldal a „Csak felfelé!” jelmondaton kívül, meg kell érteni, hogy az amerikai stílusú politika itt Európában nem működik – tette hozzá. Megjegyezte, a Horn Gyula-féle baloldal jobban értette a magyarokat, a „Fizessenek a gazdagok!” jelmondat pedig az utolsó volt, amivel a baloldali szimpatizánsokat igazán meg lehetett szólítani. Kitalálóját, Botka Lászlót azonban „hamar kicsinálta” a saját oldala – tette hozzá.

Amikor külföldről támadják hazánkat, az nem tetszik a magyaroknak

– jelentette ki Palócz André, ugyanis ilyenkor a magyarok összefognak azért, hogy ne külföldről adjanak parancsokat arra vonatkozólag, hogy merre haladjon Magyarország.

Deák Dániel arra is kitért, hogy az összes európai országban rekordokat dönt az infláció, hiába keresnek sokkal többet Nyugat-Európában, az ottaniak pénztárcájának is megterhelő az áremelkedés. Mint mondta, rengeteg európai ország behozatalra szorul, ez az afrikai országokban akár éhezéshez is vezethet. Migrációs és gazdasági válságra mindenképpen kell számítani, pláne annak fényében, hogy még a koronavírus-járvány okozta gazdasági károkat sem hagyták maguk mögött az országok. Minderre továbbá rárakódik az orosz–ukrán háború okozta krízis, ami Európa-szerte veszélyezteti a gázellátást.

Magyarországnak mindenképpen ragaszkodnia kell ahhoz, hogy az orosz gáz maradjon és a paksi atomerőmű megépüljön, mert ezek nélkül Magyarország gázellátása megoldhatatlan

– fogalmazott az elemző. Hozzátette, át lehet vészelni ezt az időszakot, de ehhez új szereplőket, bankokat, multinacionális cégeket is be kell vonni a közteherviselésbe.

A háború nem fogja lerombolni a lengyel–magyar kapcsolatokat, Deák Dániel azt várja, hogy ha a háború csillapodik, normalizálódhat a korábbi viszony a visegrádi csoporttal. A népszavazás kapcsán az elemző arról beszélt, a saját szavazórétegénél sokkal több embert, majdnem három és fél millió magyart tudott megszólítani a Fidesz, ami politikai viszonylatban nagy felhatalmazó tényezőnek számít, ezért a népszavazás témájában nem lehet arra számítani, hogy a magyar álláspont megváltozik.

Borítókép: Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Szűcs Gábor, a Pesti TV műsorvezetője és a Pesti Srácok újságírója és Palócz André, a Századvég Alapítvány vezető elemzője (Fotó: Magyar Nemzet/a cikk írójának felvétele)

Magyar Nemzet