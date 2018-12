Nem várható a benzinár további csökkenése

2018. DECEMBER 22., SZOMBAT ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁGOT KELL KÉPVISELNI BRÜSSZELBEN, NEM FORDÍTVA KOSSUTH RÁDIÓ. ÁDER JÁNOS ALÁÍRTA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁT - TETTE KÖZZÉ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL. AZ ÁLLAMFÕ SZERINT A MÓDOSÍTÁS NEM ÜTKÖZIK AZ ALAPTÖRVÉNYBE,ÉS SZÁMOS ORSZÁGBAN A TÚLÓRA MÉRTÉKE A HAZAIVAL MEGEGYEZÕ VAGY AZT MEGHALADÓ. KIHIRDETTÉK A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT MAGYAR KÖZLÖNY. TÖBB EZREN TÜNTETTEK A KOSSUTH TÉREN A KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT DEMONSTRÁCIÓJÁN. A TÜNTETÕK EGYESÜLTEK AZ ESTE 8-TÓL A MOMENTUM ÁLTAL MEGHIRDETETT DEMONSTRÁCIÓ RÉSZTVEVÕIVEL ÉS A TÖMEG A SÁNDOR-PALOTÁHOZ VONULT. A SÁNDOR-PALOTÁNÁL TÖBB ELLENZÉKI PARLAMENTI PÁRT ÉS CIVIL SZERVEZET KÉPVISELÕJE IS FELSZÓLALT. A RENDÕRSÉG TÜNTETÉSI KISOKOST KÉSZÍTETT A DEMONSTRÁLÓKNAK, A TÖRVÉNYEK BETARTÁSA ÉRDEKÉBEN. EDDIG TÖBB MINT 1,3 MILLIÓAN TÖLTÖTTÉK KI A CSALÁDOKRÓL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDÕÍVET JELENTETTE BE A DÖMÖTÖR CSABA ÁLLAMTITKÁR. AZ ÚTFEJLESZTÉSI CÉLOKRA 2500 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY 2025-IG KÖZÖLTE AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER BERETTYÓÚJFALUBAN. A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG VEZÉRIGAZGATÓJA SZERINT A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA TÖRTÉNELMI REKORDOT FOG ELÉRNI 2018-BAN. ETIKAI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZTEK HADHÁZY ÁKOS ELLEN AZ ÁLLATORVOSI KAMARÁNÁL AZ MTVA-BAN HÉTFÕN TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSA MIATT. 3 FORINTTAL CSÖKKENT A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRA, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. ÜGYNÖKSÉGET HOZ LÉTRE A HUNGARY HELPS PROGRAM HATÉKONY MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A KORMÁNY - MAGYAR KÖZLÖNY. SÚJTÓLÉG-ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY CSEHORSZÁGI SZÉNBÁNYÁBAN PÉNTEKEN, 13 VÁJÁR MEGHALT, AZ ÁLDOZATOK NAGY RÉSZE LENGYEL ÁLLAMPOLGÁR. A CSEH ÉS A LENGYEL KORMÁNYFÕNEK KÜLDÖTT LEVÉLBEN NYILVÁNÍTOTT RÉSZVÉTET ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕ A CSEHORSZÁGI BÁNYASZERENCSÉTLENSÉG UTÁN. LÖVÉSEK DÖRDÜLTEK EL BÉCSBEN EGY BELVÁROSI ÉTTEREMBEN PÉNTEK DÉLUTÁN, EGY EMBER MEGHALT, EGY SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT APA HÍRÜGYNÖKSÉG. AZ OSZTRÁK RENDÕRSÉG KIZÁRTA, HOGY TERRORCSELEKMÉNY TÖRTÉNT VOLNA BÉCSBEN. ÖTEN MEGHALTAK ÉS 30-AN MEGSÉRÜLTEK A DÉL-SZERBIAI NIS KÖZELÉBEN PÉNTEKEN, AMIKOR EGY VONAT ÉS EGY KÖZÉPISKOLÁSOKAT SZÁLLÍTÓ AUTÓBUSZ ÜTKÖZÖTT. SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁR JELKÉPESEN ÁTADTA PÉNTEKEN KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕNEK AZ EU TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKSÉGÉT BUKARESTBEN. AZ EU MÁRCIUS 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A MENEKÜLTEK MEGMENTÉSÉT ÉS AZ EMBERCSEMPÉSZ-HÁLÓZATOK FELDERÍTÉST CÉLZÓ MÛVELETEKET. JÓVÁHAGYTA A FRANCIA PARLAMENT AZOKAT AZ ADÓKEDVEZMÉNYEKET, AMIKET A SÁRGA MELLÉNYES TÜNTETÕK KÖVETELTEK. RENDÕRÖKKEL CSAPTAK ÖSSZE A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI PÁRTI TÜNTETÕK BARCELONÁBAN PÉNTEKEN, 32-EN MEGSÉRÜLTEK, 11 SZEMÉLYT ELÕÁLLÍTOTTAK. ÜDVÖZÖLTE ÉS HELYESNEK NEVEZTE A SZÍRIÁBÓL TÖRTÉNÕ CSAPATKIVONÁSRÓL HOZOTT AMERIKAI DÖNTÉST VLAGYIMIR PUTYIN ÉS RECEP TAYYIP ERDOGAN IS. IZRAELBEN VÁRATLAN ARCULCSAPÁSNAK LÁTJÁK AZ AMERIKAI CSAPATKIVONÁST SZÍRIÁBÓL, ÉS AZ ORSZÁG FOKOZZA ERÕFESZÍTÉSEIT AZ IRÁN ELLENI HARCBAN. HÁROM PALESZTINT, KÖZTÜK EGY TIZENÉVEST ÖLTEK MEG IZRAELI KATONÁK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL TARTOTT ERÕSZAKOS TÜNTETÉSEK OSZLATÁSAKOR PÉNTEKEN. AZ USA LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA ELUTASÍTOTTA DONALD TRUMP ELNÖK, AZ ILLEGÁLIS MIGRÁNSOK MENEDÉKKÉRELMÉNEK ELUTASÍTÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉT. ÁTSZERVEZTÉK A HÍRSZERZÉST SZAÚD-ARÁBIÁBAN DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSA UTÁN JELENTETTE A REUTERS. SVÉDORSZÁG ELUTASÍTOTT KÉT OROSZ DIPLOMÁCIAI VÍZUMKÉRELMET, VÁLASZUL MOSZKVA KIUTASÍTOTTA A MOSZKVAI SVÉD NAGYKÖVETSÉG EGYIK DIPLOMATÁJÁT. RÖVID BETEGSÉG UTÁN, 88 ESZTENDÕS KORÁBAN, PÉNTEKEN MEGHALT LAKATOS ERNÕ, AZ MTI KORÁBBI VEZÉRIGAZGATÓJA, VOLT MSZMP-S POLITIKUS. 312 ÓRA KÖZMUNKÁT KAPOTT A KOSSUTH TÉRI ZÁSZLÓRÚDRA FELIRATOT FÚJÓ TÜNTETÕ. BRFK: MEGÖLTEK EGY 59 ÉVES NÕT EGY CSEPELI CSALÁDI HÁZBAN, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT. NNI: HÚSZ ÉV ALATT TÖBB MINT 500 VESZÉLYES BÛNÖZÕT FOGOTT EL A CÉLKÖRÖZÉSI ALOSZTÁLY M1. BKK: AZ ÜNNEPEK ALATT A FÕVÁROS NAGY RÉSZÉN INGYENES A PARKOLÁS.