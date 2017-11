Nem váratta a kormány a Fidesz frakcióját

Alig két óra alatt teljesítette a kormány a Fidesz-frakció sajtónyilvános kérését. Halász János frakciószóvivő délelőtt tizenegy órakor közölte, hogy szeretnék, ha a kabinet meghosszabbítaná a nemzeti konzultáció határidejét, délután egy órára a Kormányzati Tájékoztatási Központ már jelezte is ennek teljesítését. A politikus egyébként azt hangoztatta, hogy a jelenlegi konzultáció mára rekordot döntött, több mint 1,7 millióan vettek részt benne. A számokat szerinte az sem hitelteleníti, hogy a netes konzultációt továbbra is bárki bármennyiszer kitöltheti, akár valótlan adatokkal.

„Azt hiszem, egy normális ember egy ilyet egyszer tölt ki. Miért feltételezi a magyar emberekről, hogy szakmányban csinálnak ilyet? Ha megnézi, a múltkor is: mindig ezt mondják önök, és félre akarják vezetni az embereket, meg még magukat is. Szerintem ne tegyék, mert semmi értelme. A múltkorit 1,6 milliónál többen küldték vissza, a mostani már annál is sikeresebb, akkor is néhány tízezren küldték vissza elektronikusan, az arány döntően most sem fog változni. Kérem, a kérdésével se próbálja az sugallni, mint hogyha ez a sok visszaküldött szám döntően nem papíralapú lenne, mert szerintem döntően papíralapú” – fogalmazott Halász János.

A konzultációs ívek feldolgozása egyébként nem sajtónyilvános, az LMP társelnökének is hosszú utánajárásába került, hogy betekinthessen az ívekbe. Végül csütörtök délutánra kapott betekintési lehetőséget, az időpontokat azonban a Rogán Antal vezette propagandaminisztérium úgy szabta meg, hogy Hadházy Ákosnak gyakorlatilag másfél óra alatt kell bejárnia a város három különböző pontján lévő helyszínt, így helyszínenként legfeljebb csak perceket tölthet.