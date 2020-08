Nem válaszolt Gy. Németh Erzsébet arra, hogy kilátogatott-e a Rózsa utcai otthonba

91 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5379 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3757-en már meggyógyultak. Szerda óta hatósági karanténban van a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely és a tárca parlamenti és stratégiai államtitkára, Orbán Balázs, mert egy olyan magánrendezvényen voltak, amelyen egy résztvevő koronavírustesztje pozitív lett. A Miniszterelnökség közölte, hogy Gulyás Gergely első koronavírustesztje negatív lett. Varga Judit gazságügyi miniszter is bejelentette, hogy házi karanténban folytatja a munkáját, mert kontaktusba került egy Covid-19 fertőzött személlyel. A Fidesz kommunikációs igazgatója is megfertőződött a koronavírussal. Hollik István a közösségi oldalán közölte, hogy a hét elején rosszul érezte magát, ezért teszteltette magát, az eredmény pozitív lett. Hollik István fertőzöttsége miatt, biztonsági okból lemondták a Tranzit elnevezésű rendezvényt, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott volna holnap. Otthoni karanténba került Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője is. A járvány kezdete óta 142 az idősotthonban koronavírussal fertőzött elhunytak száma. A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Pesti úti idősotthonban 55 idős ember halt meg - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. Gyilkosságot emlegetett a kormány által beszerzett lélegeztetőgépek kapcsán az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. A szocialista politikus az ATV-ben beszélt arról, hogy szerinte a kormány túl sok lélegeztetőgépet szerzett be, ráadásul ezek nagy része nem is alkalmas a koronavírusos betegek ápolására. Gyalázat, amit a baloldal a járvány kapcsán művel - közölte a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt hangsúlyozta: Magyarországon nem fordulhat elő, hogy azért haljon meg valaki, mert nem jut neki lélegeztetőgép. Jelentős a Fidesz előnye, de egy ellenzéki közös lista megközelítené azt - ez derül ki a Závecz Research közvélemény-kutatásából. A koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest nőtt a kormánypártok támogatottsága: márciusban a választókorúak 31 százaléka, míg most 36 százaléka áll a Fidesz- KDNP mögött. Határolódjon el a főváros Bíró László jobbikos országgyűlési képviselő-jelölttől korábbi antiszemita kijelentései miatt - erre kérte a főpolgármestert a Fidesz fővárosi frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában. Otthonmaradásra szólította fel a szerencsi ellenzéki szavazókat Tamás Gáspár Miklós baloldali filozófus, ha a rasszista kijelentéseiről elhíresült Bíró Lászlót indítja a baloldal az októberi időközi választáson. Legalizálná a prostitúciót Miskolcon a Jobbik - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, az ellenzéki párt helyi elnöke egy türelmi zónát jelölne ki a belvárostól alig több mint egy kilométerre. Egyre gyakrabban terjeszt a munkavállalókat érintő álhíreket a Demokratikus Koalíció, a párt állításait azonban rendre megcáfolják mind a hazai foglalkoztatók, mind az Európai Bizottság - írja a Magyar Nemzet. Egyszerre hat új, korszerű autóbuszt állítanak üzembe Zalaegerszegen - közölte a város polgármestere. Válaszd a hazait elnevezéssel kampányt indít a kormány a hazai előállítású termékek népszerűsítésére - jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban, a veszélyhelyzetben felértékelődött a hazai élelmiszeripar szerepe, nemzetbiztonsági érdek, hogy az élelmiszerellátás jellemzően magyar forrásból történjen. Az emlékművek jövőt is adnak nekünk azzal, hogy megidézik a múltat - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a három Heves megyei és három székely település összefogásával állított Trianon-emlékmű avatóünnepségén, Kompolton. Az Európai Uniónak be kell fejeznie az Izrael-ellenes, egyoldalú politikát, és a partnerségre kell helyeznie a hangsúlyt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Berlinben, az EU-tagországok külügyminisztereinek találkozóján. Fehéroroszország belügyeibe való nyílt beavatkozással vádolta meg Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök a hazájával szomszédos országokat, hozzátéve, hogy ezek kormányai „hibrid háborút” folytatnak Minszk ellen. Fehéroroszországban haladéktalanul meg kell indítani egy nemzeti szintű párbeszédet, amely bevonja a civil társadalom egészét, mert csak így lehet békés úton kilábalni a jelenlegi válságból - hangsúlyozták az Európa Tanács vezető tisztségviselői. Oroszország tartalékot alakított ki rendvédelmi erőiből, hogy „szükség esetén” segítséget nyújtson Fehéroroszországnak - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök Megakadályozná az olasz kormány, hogy bezárják a migránstáborokat Szicílián. Róma a közigazgatási bíróságon kérelmezte a déli régió kormányzója által hozott rendelkezés érvénytelenítését. Lampedusa szigetéről karanténhajókkal szállítják el a koronavírussal fertőzött menedékkérőket. Már 24,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 825 ezer, a gyógyultaké pedig 15,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Változatlanul gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, ismét csaknem kétezer új beteget regisztráltak, velük együtt az igazolt fertőzöttek száma már meghaladta a 112 ezret, az elmúlt napon rekordszámú, 49 haláleset történt. Ismét meghaladta a háromszázat Horvátországban az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Montenegró után Észak-Macedónia is úgy döntött, hogy a diákok egészségének megvédése és a koronavírusjárvány-helyzet miatt október elsejére halasztja az iskolakezdést. A várható szabálysértések miatt nem engedélyezik a koronavírus-járvány megfékezésére tett intézkedések ellen a hét végére szervezett tömegtüntetéseket Berlinben - jelentette be a német főváros vezetése. Az amerikai igazságügyi tárca vizsgálja, hogy ki a felelős a koronavírus miatt idősotthonokban bekövetkezett, tömeges halálesetekért, négy szövetségi államtól is kértek be erre vonatkozó információkat és adatokat. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy erősítést küld a wisconsini Kenosha városba, Tony Evers, a tagállam kormányzója pedig közölte, 500 főre növeli a Nemzeti Gárda városba rendelt létszámát. Az eddigi amerikai alelnök, Mike Pence hivatalosan is a republikánusok alelnökjelöltje lett elnökjelölt-állító konvenciójukon. Vizsgálatot indított Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus kórházi kezelésének ügyében a közlekedési rendőrség - közölte a TASZSZ hírügynökséggel az orosz belügyminisztérium nyugat-szibériai részlege. Megsérült néhány amerikai katona Szíriában orosz katonákkal történt incidens során - mondták el amerikai tisztségviselők. Kormányellenes, szélsőséges tálib harcosok összecsaptak a kormányerőkkel és megöltek négy civilt Afganisztán Parvan tartományában, miközben a területet katasztrofális áradások sújtják - közölték afgán tisztségviselők. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, feltételes szabadlábra helyezés kizárásával a christchurchi bíróság Brenton Tarrant, akit azzal vádoltak, hogy 51 embert mészárolt le tavaly két új-zélandi mecsetben. Huszonnégy illegális migránst szállított teherautójában egy magyar sofőr, a rendőrök embercsempészés miatt eljárást indítanak ellene - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Tizenkét embert vettek őrizetbe egy kábítószer-ellenes akcióban a dél-dunántúli rendőrök és a Terrorelhárítási Központ egységei Pécsen. A gyanú szerint egy 66 éves férfi megölte 91 éves édesanyját, majd magával is végzett Debrecenben - közölte a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. A támadások megelőzése érdekében augusztus 31-től kötelező lesz a testkamera használata a vasúti jegyvizsgálóknak a bántalmazásokban leginkább érintett budapesti elővárosi vasútvonalak kijelölt járatain - közölte a MÁV. Öt nappal kiterjesztette a MÁV a szeptemberi havi és első félhavi bérletek érvényességét, és elfogadja a szeptemberi dolgozó- és tanulóbérleteket, így azok már érvényesek az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése alapján. A magyar csapat a németeket legyőzve bejutott a negyeddöntőbe az első alkalommal kiírt online sakkolimpián. A Ferencváros óriási bravúrt végrehajtva 2:1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójába. Mindössze hat forduló után felmentette a munkavégzés alól Bene Ferenc vezetőedzőt a labdarúgó NB II-ben szereplő Vasas FC.