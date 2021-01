Nem utazhatnak a WHO szakértői Kínába

2047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 331 768-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 198 főre emelkedett. Megérkezett a harmadik vakcinaszállítmány Magyarországra. Ezúttal 39 ezer embernek lesz elengedő az oltóanyag. Ebből ötezer adagot ki is szállítottak a Semmelweis Egyetem gyógyszertárába. Már több mint 15 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus-védőoltást - hangsúlyozta az országos tiszti főorvos az Operatív Törzs ülésén. Brüsszel hibái miatt vagyunk lemaradva a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban Amerikához, Angliához és Izraelhez képest - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár. Egy százalék alatti fertőzöttséget jelzett a fővárosi önkormányzat decemberi lakossági koronavírus-tesztelése - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A Fidesz budapesti szervezete szerint az élhető városhoz megfelelő számú hulladékgyűjtőre és köztéri illemhelyre van szükség, ehhez pedig nem csökkenteni, hanem növelni kellene a számukat. Nyilatkozatot írtak alá az ellenzéki pártok vezetői, amelyben rögzítették a közös kormányzás alapelveit, ha megnyerik a 2022-es országgyűlési választást. A baloldalt a koronavírus-járvány kellős közepén is csak a hatalom érdekli - így reagált a Fidesz arra, hogy megállapodtak a közös kormányzás alapelveiről az ellenzéki pártok. Valótlan állításai miatt Kocsis Máté pert indít Pikó András ellen - közölte Facebook-oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Az MSZP által szorgalmazott nagyjából ötszázmilliárdos adóemelés a pénzügyminiszter helyettese szerint több százezer ember fizetésének csökkentését vonhatná rövid úton maga után – erről Tállai András a Magyar Nemzetnek nyilatkozott. Megfelelő ütemben haladnak a Modern városok programnak köszönhető fejlesztések a megyei jogú városokban - tudatta a Miniszterelnökség. A családok kiemelt szerepet töltenek be a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósításában - olvasható az igazságügyi miniszter Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. Fél év múlva kezd majd megmutatkozni a lakásáfa csökkentésének tényleges hatása az építési engedélyek számának növekedésében, miközben elstartolnak a korábban elhalasztott fejlesztések is - ismerteti a Világgazdaság. KSH: Tavaly októberben a bruttó átlagkereset 397 400 forint volt, 8,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban; az első tízhavi bruttó átlagkereset 395 300, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262 900 forintot ért el. A vallásszabadság, a zsidó-keresztény örökség valamint az Európában élő zsidó közösségek elleni támadásnak minősítette Orbán Viktor az Európai Bíróságnak a kóser vágás megtiltásáról szóló döntését a Zsidó Ügynökség elnökének írt levelében. Schaller-Baross Ernőt, a Miniszterelnökség jelenlegi nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkárát jelöli a Fidesz-KDNP a lemondás miatt megüresedett európai parlamenti képviselői helyre - közölte a Fidesz. Meghaladta a 86,3 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világban. 1,86 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és több mint 48,4 millióan meggyógyultak. Lengyelország, az Európai Unió több más országához hasonlóan, a gyorsabb oltás érdekében közvetlenül a gyártócégekkel tárgyal a többletvakcinák beszerzéséről - közölte Michal Dworczyk, a lengyel kormányfői hivatal vezetője. Romániába 150 ezer adag koronavírus elleni oltás érkezik szerdán. Február végéig megérkezik az első szállítmány a Szputnyik V orosz vakcinából a boszniai Szerb Köztársaságba - jelentette be Branislav Zeljkovic, az országrész közegészségügyi intézetének igazgatója. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, a megelőző napihoz képest ezernél is több, ötezer fölötti új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, továbbá kétszáznál több elhunytat, de a gyógyultak száma is kiemelkedően magas volt. Meghosszabbítják az érvényben lévő korlátozásokat és újabb szigorításokat vezetnek be Németországban a koronavírus-járvány miatt - jelentette be Angela Merkel kancellár. Meghaladta a 76 ezret az új koronavírus-járványban elhunyt emberek száma Olaszországban az egészségügyi minisztérium adatai szerint, amelyek azt mutatják, hogy az utóbbi két nap alatt ezren vesztették életüket. A tömeges szűrések kezdete óta a legmagasabb napi koronavírus-fertőzési számot regisztrálták kedden Nagy-Britanniában. A brit lakosság legveszélyeztetettebb korosztályának csaknem negyede már megkapta a koronavírus elleni oltást - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Benyújtotta lemondását Ilze Vinkele lett egészségügyi miniszter, mert a koronavírus-járvány közepette vitába bonyolódott a kormányfővel az oltási tervet illetően. A dán kormány bejelentette, hogy a koronavírus-járvány megfékezése érdekében legfeljebb öt főben korlátozza az összejövetelek résztvevőinek számát, és azt javasolja a polgároknak, hogy mondják le a tervbe vett magánjellegű találkozóikat. Izraelben péntektől tovább szigorítják a már kilenc napja életbe léptetett járványügyi korlátozásokat a koronavírus-pandémia harmadik hullámának feltartóztatása érdekében - jelentette a 12-es kereskedelmi TV. Brazíliában is megjelent a koronavírus új, különösen fertőző variánsa - közölte Sao Paulo állam egészségügyi titkára. A koronavírus újabb variánsaival szemben is hatásos a Sinopharm kínai állami gyógyszergyártó Kínában nemrégiben engedélyezett vakcinája - közölte az oltóanyag fejlesztője a CCTV kínai állami televízióban. Mély csalódottságát fejezte ki az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, amiért Kína még mindig nem adta meg a beutazási engedélyt a SARS-CoV-2 koronavírus eredetét kutató nemzetközi szakértő csoportnak. Rendkívül kiélezett a verseny továbbra is, de a szavazatok mintegy 90 százalékának feldolgozottságánál az látszik, hogy a republikánus jelöltek átvették a vezetést az egyesült államokbeli Georgia államban kedden rendezett szenátusi pótválasztáson. Az Európai Unió további 3,5 millió euró támogatást juttat Bosznia-Hercegovinának a menekültek és migránsok számára biztosított humanitárius segítségnyújtással összefüggő kiadásainak fedezésére - közölte az Európai Bizottság. A belga igazságügyi kamara 10 személyt utalt esküdtbíróság elé a 2016-os brüsszeli terrortámadásokkal kapcsolatban, köztük a 2015-ös párizsi merénylet egyetlen életben maradt elkövetőjét Szalah Abdeszlamot is - tájékoztattak a helyi lapok. Eddig 1184 holttestet találtak a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah térségében, ahol két hónappal a harcok lezárultát követően is tovább tart az elesett katonák és megölt civilek utáni kutatás - közölték a karabahi hatóságok. Negyven illegális bevándorlót szállított teherautójában egy magyar sofőr, akit szerdára virradóra állítottak meg a rendőrök Kecskemét közelében - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Csaknem háromezer bejelentés érkezett a biztosítókhoz a december végi horvátországi földrengések okozta magyarországi károkról, a becsült kárösszeg megközelíti az 500 millió forintot - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. Gázrobbanás történt, majd tűz ütött ki egy gyöngyösi társasházban, egy ember meghalt - közölte a Heves megyei katasztrófavédelmi szóvivő. Combközelítő izmának sérülése miatt még nem mutatkozhat be új klubjában, a német labdarúgó-bajnokságban második RB Leipzigben a magyar válogatott Szoboszlai Dominik. A MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Dárdai Palkó, a korábbi szövetségi kapitány Dárdai Pál legidősebb fia. Danyi Gábor nyáron távozik a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzői posztjáról, és a Siófok KC szakmai munkáját irányítja a jövőben. Férfi kosárlabda NB I: OSE Lions - Naturtex-SZTE-Szedeák 98:95 Jégkorong Erste Liga: Opten Vasas HC-DEAC 2:6; Dunaújvárosi Acélbikák - FTC-Telekom 3:4 Osztrák jégkorongliga: iClinic Bratislava Capitals (szlovák)-Hydro Fehérvár AV19 2:5