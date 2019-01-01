2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Nem unatkoztak hajnalban a mentősök

Hír TV

2019. január 1., kedd 11:48

Szilveszterkor a mentőket országosan 2980 esetben riasztották, ebből 830 eset a fővárosban volt – közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője kedden.

Győrfi Pál tájékoztatása szerint Budapesten és az ország nagyvárosaiban most is az éjfél és a hajnali 4 óra közötti időszak volt különösen nehéz, a mentőegységek folyamatosan dolgoztak.

A mentőket országszerte 9 pirotechnikai eszközzel kapcsolatos balesethez riasztották, előfordult, hogy valakinek a kezében robbant fel a petárda, máshol a pirotechnikai eszköz arc, illetve szemsérülést okozott.

A budapesti detoxikálóba 49 ember került az éjszaka folyamán, közülük 16-an fiatalkorúak.

 

 

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