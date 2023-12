„Nem úgy akarok meghalni egy nap, hogy rám zuhan a lépcső egyik foka” - teljes csőd a ferencvárosi bérlakásprogram

Már ott tart a ferencvárosi önkormányzat, hogy ha nagyon muszáj kiköltöztetnie egy családot például életveszélyessé vált kerületi otthonukból, akkor csak egy másik életveszélyes házban adnak neki cserelakást” – mondta a Metropolnak Gyurákovics Andrea, a IX. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Az életveszélyes bérházakban áldatlan állapotok között élő bérlőknek nem tudnak cserelakást adni, de mivel elkerülhetetlen, hogy kiköltöztessék őket, egy másik életveszélyes házban helyezték el néhányukat. A bontásra ítélt Földváry utcából például egy tüdőbeteg nénit költöztettek át a szintén életveszélyes Drégely utca 12. vizes falai közé.

– mondta Elemér, aki megmutatta a Metropolnak a helyiséget. Elemér egyébként családjával – köztük kisgyermekekkel – él a Drégely utcában, és idén fogadta meg, hogy mindenáron elköltözik az életveszélyes házból.